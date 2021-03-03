История краха: как Кэт фон Ди построила бьюти-империю, а потом сама ее разрушила

Свой бренд косметики Кэт решила запустить 12 мая 2008 года, и философия бренда, который она назвала в честь себя, была ее продолжением. В первоначальный запуск входили 4 суперстойкие матовые помады, 2 палетки теней, 6 подводок для глаз и кисти — отличительной чертой были упаковки средств, выполненные в готической стилистике. Ее косметика быстро стала невероятно популярной: ее нахваливали бьюти-блогеры, ютуберы и другие инфлюенсеры. В 2016 году формула всех продуктов стала веганской, и к 2017 бренд Кэт фон Ди стал одним из самых продаваемых в мире.

В 2018 году Кэт вышла замуж, причем церемония вызвала широкий резонанс, так как в ней были и красные платья, и перевернутые кресты, и вычурный декор, а гости были одеты в черное. После церемонии знаменитость быстро забеременела и будто немного сошла с ума. Она стала ярой антипрививочницей, о чем часто вещала в своем блоге, пропагандировала домашние роды и заявляла, что ее ребенок с юных лет будет вегетарианцем. На все возражения общественности Кэт отвечала крайне несдержанно, из-за чего ее косметике Kat Von D покупатели объявили массовый бойкот. Звезде тут же припомнили ее антисемитские высказывания, выходки и противоречивые названия продуктов типа помады с нацистским лозунгом Selektion и дружбу с известным скандалистом-нацистом Джеффри Старом — начался массовый кэнселинг со стороны обычных людей и блогеров, началось громкое расследование в СМИ.

Все попытки Кэт оправдаться в видео и в постах в соцсетях, где она говорила, что не нацистка и не антиваксер не увенчались успехом — вернуть расположение аудитории ей не удалось. В середине января звезду отстранили от управления собственной компанией, фактически вынудили продать акции и провели ребрендинг. Кэт пыталась сохранить лицо, заявив, что ее решение вызвано тем, что она хочет сосредоточиться на семье и воспитании сына, но кто же ей поверил?