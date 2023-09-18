Главред Life Татьяна Денесюк посоветовала поддерживать детей при выборе профессии

Главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк посоветовала родителям поддерживать детей при выборе профессии. Она дала интервью PEOPLETALK и рассказала о том, как пришла в журналистику из МВД.

В возрасте трех лет она уже собирала вырезки из газет и журналов. Тогда родители шутили, что у них растет журналист. Но во время выбора института родные девушку не поддержали.

«И вот первый совет: старайтесь слушать своих детей! Они все равно либо придут к своей мечте, либо всю жизнь будут жалеть, что не попробовали», – отметила она.

В итоге Денесюк поступила в Университет МВД, но выбрала специализацию – пиар. Через 10 лет девушка вспомнила о своей мечте и ушла работать на телеканал LIFE 78 — петербургское отделение федерального LifeNews. Будущий главред начинала с отдела происшествий, который считает наиболее сложным. Но именно благодаря этому опыту она смогла стать настоящим журналистом.

«Коллеги называют меня уникумом: от обычной должности в регионе до руководителя Life.ru. Но я каждый день к этому шла, заявляла о себе, чтобы мой голос слышали!» – подчеркнула Денесюк.

Татьяна говорит, что и сейчас много работает – открывает каналы, ведет шоу и придумывает телеграм-каналы.