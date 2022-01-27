Деньги к рукам так и липнут: как зовут мужчин, которые всегда будут успешны и в достатке
Александр
Мужчины с данным именем прирожденные бизнесмены. У них хорошо развита интуиция, которая ведет к перспективным проектам, а в результате и к прибыли. Поэтому Александры часто делают выгодные вложения и оказываются в плюсе.
Владимир
В этом случае успех мужчине обеспечивает не интуиция, а удача. Владимиры отличаются особой страстью к авантюрам и любят рисковать. Они не боятся проиграть и получить убытки, поэтому побеждают на своих «ставках».
Константин
Константинам везет в финансовых делах из-за благосклонности фортуны. Она расположена к ним благодаря врожденным качествам — например, решительности.
Олег
Деньги не всегда и далеко не всем достаются с помощью интуиции или удачи. Есть люди, которые добиваются успеха в бизнесе исключительно за счет аналитического склада ума. Таким образом поступают мужчины по имени Олег. Они находят самый оптимальный способ не только для вложения денег, но для приумножения и сохранения капитала, пишет «Пятый канал».
Роман
Руководствуясь интуицией, и Романы достигают высот в финансовых делах. Благодаря такой особенности они успешно проводят различные деловые переговоры и встречи.
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