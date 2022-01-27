Деньги к рукам так и липнут: как зовут мужчин, которые всегда будут успешны и в достатке

Александр

Мужчины с данным именем прирожденные бизнесмены. У них хорошо развита интуиция, которая ведет к перспективным проектам, а в результате и к прибыли. Поэтому Александры часто делают выгодные вложения и оказываются в плюсе.

Владимир

В этом случае успех мужчине обеспечивает не интуиция, а удача. Владимиры отличаются особой страстью к авантюрам и любят рисковать. Они не боятся проиграть и получить убытки, поэтому побеждают на своих «ставках».

Константин

Константинам везет в финансовых делах из-за благосклонности фортуны. Она расположена к ним благодаря врожденным качествам — например, решительности.