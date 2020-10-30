11-летнего школьника не брали на работу, но через три года он сам открыл ресторан

Юный предприниматель превратил тележку с хот-догами в собственный ресторан и нацелился на продажу франшизы. «Я хочу, чтобы повсюду были рестораны, такие как McDonald's», - сказал Мейсон.

История началась в 2017 году, когда Мейсон начал торговать хот-догами со своей тележки. В то время он искал работу, чтобы немного подзаработать, но все отказывали ему из-за возраста. «Каждый раз, когда мы ходили в продуктовый магазин, я спрашивал о вакансиях. И все они говорили: «Нет, ты слишком молод». Именно тогда я решил, что могу быть сам себе начальником», - объяснил подросток.