11-летнего школьника не брали на работу, но через три года он сам открыл ресторан
Фото: instagram.com/masonssuperdogs
Юный предприниматель превратил тележку с хот-догами в собственный ресторан и нацелился на продажу франшизы. «Я хочу, чтобы повсюду были рестораны, такие как McDonald's», - сказал Мейсон.
История началась в 2017 году, когда Мейсон начал торговать хот-догами со своей тележки. В то время он искал работу, чтобы немного подзаработать, но все отказывали ему из-за возраста. «Каждый раз, когда мы ходили в продуктовый магазин, я спрашивал о вакансиях. И все они говорили: «Нет, ты слишком молод». Именно тогда я решил, что могу быть сам себе начальником», - объяснил подросток.
Фото: instagram.com/masonssuperdogs
Деньги, полученные от выгула собак, мытья машин и стрижки газонов, он вложил в маленькую красную тележку для еды. Райт открыл точку в кампусе колледжа Морхаус в Атланте в 2017 году и начал продавать хот-доги. Но мальчик хотел большего – он мечтал когда-то открыть ресторан.
Желание исполнилось в октябре 2020 года, когда предприниматель из восьмого класса с помощью семьи открыл ресторан в Стоункресте, штат Джорджия. Заведение предлагает креативные, вегетарианские хот-доги на растительной основе, которые были названы одними из лучших в стране.
Мейсон надеется вдохновить других детей следовать своим мечтам. «Делай то, что у тебя хорошо получается, - говорит он. - Потому что можно превратить свое хобби в бизнес, который принесет деньги».
Фото: Instagram/@masonssuperdogs, pixabay.com
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