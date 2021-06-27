Звезды посетили OK! Fresh lunch: вечеринку в рамках фестиваля «ЖАРА»

Еще один look, который полностью соответствовал тематике мероприятия, но при этом, не остался незамеченным, был образ певицы Жасмин: светлое платье с объемными рукавами, шляпка и очки для защиты от солнца. А певица Мари Краймбрери и актриса Яна Кошкина, сделали выбор в пользу удобства, их наряды можно смело определить к casual шик.