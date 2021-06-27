Звезды посетили OK! Fresh lunch: вечеринку в рамках фестиваля «ЖАРА»
В третий день фестиваля, в ресторане «Понтон», расположенном на берегу Москвы-реки, собрались селебрити. Филипп Киркоров, Рита Дакота, Нюша. Эмин Агаларов, Жасмин, Мари Краймбрери, Зара, Инна Маликова, Тимур Родригез и многие другие не смогли себе отказать в удовольствии и посетили праздник. Но самое главное, подобрали по случаю, соответсвующие яркие образы.
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Фото: Пресс-служба OK! Fresh lunch
Певица Нюша, предпочла белоснежный платье-пиджак, дополнив его сумкой люксового бренда, Наталья Подольская, Инна Маликова и Милана Тюльпанова, остановили свой выбор на легких летних платьях, а певица Зара — поразила черным платьем в пол из необычной ткани. Яркости образу певицы добавила шляпа с широкими полями.
Фото: Пресс-служба OK! Fresh lunch
Еще один look, который полностью соответствовал тематике мероприятия, но при этом, не остался незамеченным, был образ певицы Жасмин: светлое платье с объемными рукавами, шляпка и очки для защиты от солнца. А певица Мари Краймбрери и актриса Яна Кошкина, сделали выбор в пользу удобства, их наряды можно смело определить к casual шик.
Вадим Верник, главный редактор журнала OK!, во время приветственной речи, подчеркнул, что проводить ланчи в рамках фестиваля «ЖАРА» уже давно стало для журнала доброй традицией. К слову, OK! Fresh lunch, как и сам фестиваль «ЖАРА», на территории России проводится впервые. Сам Вадим, предпочел надеть розовую рубашку и классические брюки необычного оттенка. В сторону летней классики, сделали свой выбор Эмин Агаларов и Филипп Киркоров.
Фото: Пресс-служба OK! Fresh lunch
За музыкальную атмосферу атмосферу ланча отвечал DJ Гриша Super, а для гостей была организована парфюмерная lounge-зона. Приглашенные звезды остались довольны. Напомним, что сегодня, 27 июня, состоится финальный концерт фестиваля «ЖАРА» 2021. Программа вечера обещает быть сверхнасыщенной.
Фото и видео: Пресс-служба OK! Fresh lunch
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