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Звезды балета XXI века выступили на сцене Государственного Кремлевского Дворца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадры с мероприятия

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Дочь Владимира Винокура поучаствовала в концерте звезд мирового масштаба.

В это воскресенье, 7 октября, на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялось одно из самых ожидаемых событий осени — Kremlin Gala «Звезды балета XXI века». Знаковые работы талантливых хореографов современности, таких как Морис Бежар, Ханс Ван Манен, Борис Эйфман, Начо Дуато и других, лучшие образцы классического балетного наследия продемонстрировали выдающиеся танцовщики, признанные звезды, представители ведущих театров мира, восходящие звезды мирового балета.

Основатель проекта, народный артист России Владимир Винокур, гордится своим детищем: «Kremlin Gala — это площадка, которая собрала на одной сцене профессионалов высокого уровня. Каждый зритель, будто бы читатель, но перед ним не текст, а высокого уровня хореография и режиссерская мысль. Каждый может заметить для себя что-то новое, подчеркнуть невероятную красоту искусства и окунуться в атмосферу легкости и непринужденности. Для меня большая честь, я горжусь, что моя дочь участвует в концерте звезд мирового масштаба! Событие такого масштаба мы хотим видеть чаще и будем стараться устраивать настоящий праздник искусства из года в год!»

Анастасия Винокур танцевала в труппе Большого театра России, на одной сцене с танцовщиками Театра Ла Скала, Американского театра балета, Нью-Йорк Сити балет, Гамбургского балета, Вашингтонского балета, Национального балета Нидерландов, Баварской государственной оперы, Государственного балета Берлина, Мариинского театра, Музыкального Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловского театра, Балета Виктора Ульяте

Фото: архивы пресс-служб

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