Зудина с открытыми плечами, элегантная Хлынина и другие звезды на красной дорожке «Горький Fest»
В 2021 году фестиваль юбилейным. Своим присутствием его почтили Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым, Агата Муцениеце, Юлия Хлынина, Светлана Камынина, Теона Дольникова и Максим Щеголев, Анна Горшкова, Анна Бегунова и другие знаменитости.
Евгения Храповицкая появилась на красной дорожке в длинном алом платье оригинального кроя с большим узлом на левом плече.
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Фото: Пресс-служба Wella
Сияющая Марина Зудина приветствовала зрителей и позировала фотографам в легком макси-платье с открытыми плечами. Актриса сделала укладку с пучком сзади и подобрала украшения с жемчугом.
Фото: Пресс-служба Wella
Агата Муцениеце в день открытия фестиваля позировала в черном кружевном платье с оригинальными рукавами.
Юлия Хлынина для выхода на красную дорожку в день открытия фестиваля выбрала элегантное черное мини-платье простого кроя и с небольшим принтом в виде сердца.
Фото: Пресс-служба Wella
Теона Дольникова появилась на публике, держа за руку избранника Максима Щеголева. Актриса остановила свой выбор на красном платье с воланами по подолу и открытыми плечами.
Фото: Пресс-служба Wella
В 2021 году году в конкурсную программу вошли 12 фильмов. Фестиваль завершится 24 июля.
Фото: пресс-служба Wella, Instagram
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