Зудина с открытыми плечами, элегантная Хлынина и другие звезды на красной дорожке «Горький Fest»

В 2021 году фестиваль юбилейным. Своим присутствием его почтили Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым, Агата Муцениеце, Юлия Хлынина, Светлана Камынина, Теона Дольникова и Максим Щеголев, Анна Горшкова, Анна Бегунова и другие знаменитости.

Евгения Храповицкая появилась на красной дорожке в длинном алом платье оригинального кроя с большим узлом на левом плече.