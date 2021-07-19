passion.ru

Зудина с открытыми плечами, элегантная Хлынина и другие звезды на красной дорожке «Горький Fest»

Кинофестиваль Михаила Пореченкова принимает знаменитых гостей в пятый раз в Нижнем Новгороде. Фестиваль каждый год знакомит с наиболее важными, оригинальными и интересными фильмами российских режиссеров. На премьеры приходят около 30 тысяч зрителей, а по красным дорожкам дефилируют лучшие актеры и актрисы. За прошедшие годы в конкурсной программе «Горький fest» приняли участие 94 полнометражных и короткометражных фильма, и 60 картин показали вне конкурса.
Зудина с открытыми плечами, элегантная Хлынина и другие звезды на красной дорожке «Горький Fest»

В 2021 году фестиваль юбилейным. Своим присутствием его почтили Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым, Агата Муцениеце, Юлия Хлынина, Светлана Камынина, Теона Дольникова и Максим Щеголев, Анна Горшкова, Анна Бегунова и другие знаменитости.

Евгения Храповицкая появилась на красной дорожке в длинном алом платье оригинального кроя с большим узлом на левом плече.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 15

Евгения Храповицкая

Фото: Пресс-служба Wella

Сияющая Марина Зудина приветствовала зрителей и позировала фотографам в легком макси-платье с открытыми плечами. Актриса сделала укладку с пучком сзади и подобрала украшения с жемчугом.

Зудина с открытыми плечами, элегантная Хлынина и другие звезды на красной дорожке «Горький Fest»

Фото: Пресс-служба Wella

Агата Муцениеце в день открытия фестиваля позировала в черном кружевном платье с оригинальными рукавами.

Юлия Хлынина для выхода на красную дорожку в день открытия фестиваля выбрала элегантное черное мини-платье простого кроя и с небольшим принтом в виде сердца.

Зудина с открытыми плечами, элегантная Хлынина и другие звезды на красной дорожке «Горький Fest»

Фото: Пресс-служба Wella

Теона Дольникова появилась на публике, держа за руку избранника Максима Щеголева. Актриса остановила свой выбор на красном платье с воланами по подолу и открытыми плечами.

Зудина с открытыми плечами, элегантная Хлынина и другие звезды на красной дорожке «Горький Fest»

Фото: Пресс-служба Wella

В 2021 году году в конкурсную программу вошли 12 фильмов. Фестиваль завершится 24 июля.

Фото: пресс-служба Wella, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram