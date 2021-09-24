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Зудина пришла на вечеринку Vogue в «голом» платье, а Повереннова — в будуарном кружеве

23 сентября журнал Vogue как партнер фестиваля «Кинотавр» собрал гостей на празднике в честь запуска ежегодного приложения Vogue Cinema. Знаменитости собрались на территории отеля Hyatt Regency Sochi. Фотографам позировали Марина Зудина и Павел Табаков, Елена Захарова, Дарья Повереннова, Варвара Шмыкова, Олеся Судзиловская, Александр Ревва и другие известные кинодеятели.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Во время проведения «Кинотавра» звезды перемещаются с одной вечеринки на другую. Праздник, организованный Vogue, стал одним из самых стильных за последнее время на Черноморском побережье. Для вечера в приятной атмосфере гости выбрали элегантные, стильные, а порой и дерзкие наряды.

Так, Марина Зудина прибыла на праздник в «голом» платье с дерзким декольте. Кружевной наряд актрисы подчеркнул изгибы ее идеальной фигуры.

Дарья Повереннова позировала перед камерами в элегантном комплекте и будуарном кружеве: дерзкой юбке-футляре и блузе оригинального кроя.

Дарья Повереннова

Дарья Повереннова

Фото: Пресс-служба

Олеся Судзиловская, как обычно, блистала в смелом образе: она надела белый брючный костюм с кроп-топом и жакетом. В таком виде актриса продемонстрировала окружающим свой идеальный пресс.

Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская

Фото: Пресс-служба

Катерина Шпица подчеркнула точеную фигуру широкими брюками с люрексом и откровенным топом.

Катерина Шпица

Катерина Шпица

Фото: Пресс-служба

Федор Бондарчук и Паулина Андреева во время вечера не стеснялись публично демонстрировать нежные чувства друг к другу. Для вечеринки супруги выбрали лаконичные образы: режиссер прибыл в серых брюках, черной футболке и льняном пиджаке такого же цвета, а его супруга — в черном комбинезоне и таком же жакете.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: Пресс-служба

Гости вечеринки активно обсуждали последние светские новости и знакомились с приложением.

«Мы делали Vogue Cinema с оглядкой на дух времени: царящий в киноиндустрии две тысячи двадцатых. Да, в ней по-прежнему есть место универсальным актерам и сюжетам, гарантирующим стопроцентные кассовые сборы. Но достаточно взглянуть на фестивальные дорожки Канн и Венеции, чтобы понять: diversity — вовсе не сезонный тренд вроде моды на комбинезоны или коричневый цвет. Кино сегодня разнообразно, многолико. Но ведь и читатель глянца давно перестал соответствовать стереотипу «девушка 25-35, увлекается модой, доход выше среднего». Мир разделился на огромное количество галактик по интересам, Каждый хочет рассказывать и смотреть свою историю», — прокомментировала событие главный редактор Vogue Russia Ксения Соловьева.

Фото: Антон Быстров/ пресс-служба Vogue