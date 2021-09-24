Зудина пришла на вечеринку Vogue в «голом» платье, а Повереннова — в будуарном кружеве
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Во время проведения «Кинотавра» звезды перемещаются с одной вечеринки на другую. Праздник, организованный Vogue, стал одним из самых стильных за последнее время на Черноморском побережье. Для вечера в приятной атмосфере гости выбрали элегантные, стильные, а порой и дерзкие наряды.
Так, Марина Зудина прибыла на праздник в «голом» платье с дерзким декольте. Кружевной наряд актрисы подчеркнул изгибы ее идеальной фигуры.
Дарья Повереннова позировала перед камерами в элегантном комплекте и будуарном кружеве: дерзкой юбке-футляре и блузе оригинального кроя.
Фото: Пресс-служба
Олеся Судзиловская, как обычно, блистала в смелом образе: она надела белый брючный костюм с кроп-топом и жакетом. В таком виде актриса продемонстрировала окружающим свой идеальный пресс.
Фото: Пресс-служба
Катерина Шпица подчеркнула точеную фигуру широкими брюками с люрексом и откровенным топом.
Фото: Пресс-служба
Федор Бондарчук и Паулина Андреева во время вечера не стеснялись публично демонстрировать нежные чувства друг к другу. Для вечеринки супруги выбрали лаконичные образы: режиссер прибыл в серых брюках, черной футболке и льняном пиджаке такого же цвета, а его супруга — в черном комбинезоне и таком же жакете.
Фото: Пресс-служба
Гости вечеринки активно обсуждали последние светские новости и знакомились с приложением.
«Мы делали Vogue Cinema с оглядкой на дух времени: царящий в киноиндустрии две тысячи двадцатых. Да, в ней по-прежнему есть место универсальным актерам и сюжетам, гарантирующим стопроцентные кассовые сборы. Но достаточно взглянуть на фестивальные дорожки Канн и Венеции, чтобы понять: diversity — вовсе не сезонный тренд вроде моды на комбинезоны или коричневый цвет. Кино сегодня разнообразно, многолико. Но ведь и читатель глянца давно перестал соответствовать стереотипу «девушка 25-35, увлекается модой, доход выше среднего». Мир разделился на огромное количество галактик по интересам, Каждый хочет рассказывать и смотреть свою историю», — прокомментировала событие главный редактор Vogue Russia Ксения Соловьева.
Фото: Антон Быстров/ пресс-служба Vogue