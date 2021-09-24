Зудина пришла на вечеринку Vogue в «голом» платье, а Повереннова — в будуарном кружеве

Во время проведения «Кинотавра» звезды перемещаются с одной вечеринки на другую. Праздник, организованный Vogue, стал одним из самых стильных за последнее время на Черноморском побережье. Для вечера в приятной атмосфере гости выбрали элегантные, стильные, а порой и дерзкие наряды.

Так, Марина Зудина прибыла на праздник в «голом» платье с дерзким декольте. Кружевной наряд актрисы подчеркнул изгибы ее идеальной фигуры.

Дарья Повереннова позировала перед камерами в элегантном комплекте и будуарном кружеве: дерзкой юбке-футляре и блузе оригинального кроя.