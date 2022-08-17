Зудина, Муцениеце и другие звезды на премьере триллера «Ночной режим»

В летнем кинотеатре Summer Cinema by KION 16 августа состоялась светская премьера фильма «Ночной режим» — мистического триллера о побеге из тюрьмы с помощью сновидений.

Первыми увидеть новую картину пришли Агата Муцениеце, Марина Зудина, София Каштанова, Виктория Дайнеко, Анна Котова-Дерябина, Полина Фаворская, Роман Маякин, Соня Присс, Алина Насибуллина, Снежина Кулова, Алексей Розин, Евгений Бороденко, Полина Гренц, Ангелина Загребина и многие другие.

Фильм «Ночной режим» — мистический триллер, который раздвигает границы реального и заставляет по-новому посмотреть на феномен осознанных сновидений. Модный фотограф Роман Белов (Павел Табаков) осужден на пожизненное заключение за убийство четырех человек. Роман абсолютно уверен в своей невиновности, но не может вспомнить, что же на самом деле случилось в роковую ночь. В тюрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя Учителем (Андрей Мерзликин), и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы. Но как вести расследование, если ты заперт в каменном мешке? И какую цену придется заплатить за услуги человека, способного проникать в сновидения?

«Я исполняю роль Романа, он целеустремленный человек, вырвался из детского дома и добился определенного положения своим трудом. Он попал в трудную ситуацию, и ему предстоит бороться за справедливость — актуальный сюжет. Надеюсь, что фильм будет интересен зрителю. На мой взгляд, каждый человек трактует увиденное, прочитанное и услышанное для себя по-разному. Отклик и мысли будут у всех зрителей свои, главное — чтобы они были, ведь тогда это значит, что мы не зря старались», — высказался о новой работе актер Павел Табаков.

В широкий прокат лента выйдет 18 августа.