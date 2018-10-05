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«Зов крови»: биологических родителей ищут с помощью ТВ

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кадры из эфира

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Телеканал «Пятница!» запускает проект по поиску биологических родителей.

Совсем скоро на телеканале «Пятница!» стартует новое психологическое шоу. Пресс-служба канала называет его социальным проектом — его герои будут искать своих биологических родителей. Каждый выпуск рассказывает о двух совершенно разных молодых людях, которые отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.

«Герои проекта — наши с вами друзья, выросшие без матери или без отца. Они живут, взрослеют, становятся большими людьми. Но проклятые вопросы так и не выходят изнутри. Почему меня бросили? Чем я была плохой, или чем я был плох? Если не найти ответ на этот вопрос, он будет мучать до последнего дня жизни. Я знаю, у меня очень много таких друзей. Поэтому, мы начинаем самое главное путешествие в жизни каждого человека — путешествие, в которое нас тянет зов крови. Телевидение не так часто делает что-то полезное для людей. Мне кажется, что "Зов крови" — это проект, который реально может помочь людям», — прокомментировал запуск Николай Картозия, генеральный директор «Пятницы!»

Поиски родителей проходят не только на территории России, но и за рубежом. Армения, Украина, Абхазия, Турция, Корея, Ливан, Азербайджан — эти страны уже охвачены первыми выпусками.   Премьера передачи состоится 8 октября в 21:00 на канале «Пятница!».

Фото: кадры из эфира, видео: страница канала Friday на YouTube

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