«Зов крови»: биологических родителей ищут с помощью ТВ

Совсем скоро на телеканале «Пятница!» стартует новое психологическое шоу. Пресс-служба канала называет его социальным проектом — его герои будут искать своих биологических родителей. Каждый выпуск рассказывает о двух совершенно разных молодых людях, которые отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.

«Герои проекта — наши с вами друзья, выросшие без матери или без отца. Они живут, взрослеют, становятся большими людьми. Но проклятые вопросы так и не выходят изнутри. Почему меня бросили? Чем я была плохой, или чем я был плох? Если не найти ответ на этот вопрос, он будет мучать до последнего дня жизни. Я знаю, у меня очень много таких друзей. Поэтому, мы начинаем самое главное путешествие в жизни каждого человека — путешествие, в которое нас тянет зов крови. Телевидение не так часто делает что-то полезное для людей. Мне кажется, что "Зов крови" — это проект, который реально может помочь людям», — прокомментировал запуск Николай Картозия, генеральный директор «Пятницы!»