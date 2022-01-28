«Золотой орел-2022»: Бондарчук пришел под руку с Андреевой, а Толкалина — в гордом одиночестве
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Частью большого торжества стали: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Любовь Толкалина, Екатерина Шпица, Ирина Горбачева, Филипп Янковский, Оксана Фандера, Андрей Бурковский и другие.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Марина Зудина нашла время и для светского выхода, между тренировками для шоу «Танцы со звездами». Актриса покорила гостей вечера шикарным черным платьем с пикантным вырезом на груди. Дополнила роковой образ красная помада и невероятной красоты серьги.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Настоящий фурор на дорожке произвела Ирина Горбечева. Актриса выбрала совсем нескромный наряд с полу празрачным верхом и юбку с деликатным разрезом. Стоит отметить, что точно самый яркий выход Ирины. Массивные серьги и мини клатч удачно завершили образ.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Оторвать взгляд невозможно было и от Любовь Толкалиной, актриса примерила роскошный образ с платьем оголившим плечи. Прекрасным дополнением к луку стало бриллиантовое ожерелье, мерцание которого было видно даже на последних рядах.
Посетили церемонию и звездные пары. Оторвать взгляд невозможно было от Федора Бондарчука и Паулина Андреева. Режиссер облачился в смокинг, а его красавица жена отдала предпочтение черному платью с длинным рукавом и элегантным разрезом снизу. Образ эффектно завершил лодочки с камнями.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Филипп Янковский пришел под руку со своей женой Оксаной Фандерой. Классический черный смокинг в сочетании с белой рубашкой смотрелись на актере очень органично. Оксана Фандера отдала предпочтение закрытому платью в пол, необычного кроя пиджак на одно плечо придал образу актрисы оригинальности.
Фото: Макс Светский/passion.ru
ХХ юбилейная премия «Золотой орел» в цифрах выглядит так. У фильма «Серебряные коньки »режиссера Михаила Локшина - 12 номинаций. У картины« Огонь » Алексея Нужного - У ленты «Капитан Волконогов бежал Натальи Меркуловой и Алексея Чупова »и «Иван Денисович »Глеба Панфилова - по 7. Уже через час-полтора будем считать по-другому - у какой картины сколько наград.
фото: Макс Светский/passion.ru