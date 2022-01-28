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«Золотой орел-2022»: Бондарчук пришел под руку с Андреевой, а Толкалина — в гордом одиночестве

В пятницу, 28 января, главные герои российской киноиндустрии собрались в первом павильоне «Мосфильма» на церемонии вручения XX юбилейной премии «Золотой орел». Награда присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования членов-корреспондентов Академии.
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Слайд, который
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: Макс Светский/passion.ru

Частью большого торжества стали: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Любовь Толкалина, Екатерина Шпица, Ирина Горбачева, Филипп Янковский, Оксана Фандера, Андрей Бурковский и другие.

Марина Зудина

Марина Зудина

Фото: Макс Светский/passion.ru

Марина Зудина нашла время и для светского выхода, между тренировками для шоу «Танцы со звездами». Актриса покорила гостей вечера шикарным черным платьем с пикантным вырезом на груди. Дополнила роковой образ красная помада и невероятной красоты серьги.

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

Фото: Макс Светский/passion.ru

Настоящий фурор на дорожке произвела Ирина Горбечева. Актриса выбрала совсем нескромный наряд с полу празрачным верхом и юбку с деликатным разрезом. Стоит отметить, что точно самый яркий выход Ирины. Массивные серьги и мини клатч удачно завершили образ.

Любовь Толкалина

Любовь Толкалина

Фото: Макс Светский/passion.ru

Оторвать взгляд невозможно было и от Любовь Толкалиной, актриса примерила роскошный образ с платьем оголившим плечи. Прекрасным дополнением к луку стало бриллиантовое ожерелье, мерцание которого было видно даже на последних рядах.

Посетили церемонию и звездные пары. Оторвать взгляд невозможно было от Федора Бондарчука и Паулина Андреева. Режиссер облачился в смокинг, а его красавица жена отдала предпочтение черному платью с длинным рукавом и элегантным разрезом снизу. Образ эффектно завершил лодочки с камнями.

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Фото: Макс Светский/passion.ru

Филипп Янковский пришел под руку со своей женой Оксаной Фандерой. Классический черный смокинг в сочетании с белой рубашкой смотрелись на актере очень органично. Оксана Фандера отдала предпочтение закрытому платью в пол, необычного кроя пиджак на одно плечо придал образу актрисы оригинальности.

Екатерина Шпица

Екатерина Шпица

Фото: Макс Светский/passion.ru

ХХ юбилейная премия «Золотой орел» в цифрах выглядит так. У фильма «Серебряные коньки »режиссера Михаила Локшина - 12 номинаций. У картины« Огонь » Алексея Нужного - У ленты «Капитан Волконогов бежал Натальи Меркуловой и Алексея Чупова »и «Иван Денисович »Глеба Панфилова - по 7. Уже через час-полтора будем считать по-другому - у какой картины сколько наград.

фото: Макс Светский/passion.ru

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