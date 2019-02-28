Жуков и Бурд, Маликовы, Рыбин и Сенчукова и другие «Пары года» на торжественной церемонии

Накануне вечером в Москве уже в 11-й раз прошло грандиозное мероприятие — звездные семьи и просто влюбленные собрались в ресторане Modus, чтобы узнать, кто же из них стал «Парами года».
Фотографам позировали Дмитрий и Елена Маликовы, Сергей Жуков и Регина Бурд, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Пашу и Ханна и другие влюбленные. Любопытно, что телеведущая Елена Летучая и актриса Мария Кожевникова решили оставить своих супругов дома — впрочем, последняя, как правило, всегда блистает в свете в гордом одиночестве.
Кстати, мероприятие провели Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, которые тоже давно не появлялись на публике вместе — по большей части потому, что фигурист играет главную роль в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», который с большим успехом идет в Москве и других городах.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Instagram