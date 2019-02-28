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Жуков и Бурд, Маликовы, Рыбин и Сенчукова и другие «Пары года» на торжественной церемонии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Регина Бурд и Сергей Жуков

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27 февраля в одном из московских ресторанов состоялась церемония вручения премий «Пара года».

Накануне вечером в Москве уже в 11-й раз прошло грандиозное мероприятие — звездные семьи и просто влюбленные собрались в ресторане Modus, чтобы узнать, кто же из них стал «Парами года».

Фотографам позировали Дмитрий и Елена Маликовы, Сергей Жуков и Регина Бурд, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Пашу и Ханна и другие влюбленные. Любопытно, что телеведущая Елена Летучая и актриса Мария Кожевникова решили оставить своих супругов дома — впрочем, последняя, как правило, всегда блистает в свете в гордом одиночестве.

Кстати, мероприятие провели Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, которые тоже давно не появлялись на публике вместе — по большей части потому, что фигурист играет главную роль в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», который с большим успехом идет в Москве и других городах.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Instagram

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