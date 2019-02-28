Жуков и Бурд, Маликовы, Рыбин и Сенчукова и другие «Пары года» на торжественной церемонии

Накануне вечером в Москве уже в 11-й раз прошло грандиозное мероприятие — звездные семьи и просто влюбленные собрались в ресторане Modus, чтобы узнать, кто же из них стал «Парами года».

Фотографам позировали Дмитрий и Елена Маликовы, Сергей Жуков и Регина Бурд, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Пашу и Ханна и другие влюбленные. Любопытно, что телеведущая Елена Летучая и актриса Мария Кожевникова решили оставить своих супругов дома — впрочем, последняя, как правило, всегда блистает в свете в гордом одиночестве.