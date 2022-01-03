Похищенный в детстве китаец через 33 года вернулся домой по нарисованной на руке карте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: JIMU NEWS / WEIBO
В обретении семьи Ли Цзиньвэю помог интернет. Ли нарисовал по памяти карту деревни, в которой родился и жил первые четыре года, и выложил в Douyin (китайское приложение для обмена видео).
Дальше за дело взялись полицейские, сопоставившие рисунок (на котором были изображены школа, бамбуковый лес и небольшой пруд) с конкретной местностью. В итоге похожая деревня была найдена, после чего Ли и его предполагаемая мать сделали ДНК-тесты, подтвердившие их родство.
«Тридцать три года ожидания, ночи тоски - всему этому положила конец карта, нарисованная по памяти», - написал Ли в своем профиле Douyin, прежде чем встретиться с семьей. Он также поблагодарил всех, кто помог ему в поисках. Ли был похищен в 1989 году недалеко от юго-западного города Чжаотун в провинции Юньнань и впоследствии продан семье, жившей в 2000 километрах от его дома. Похищение детей, особенно мальчиков - не редкость в Китае. Эта практика существует до сих пор. Например, в 2015 году было похищено более 20 000 детей.
Фото: The Daily Mail и Global Look Press