Похищенный в детстве китаец через 33 года вернулся домой по нарисованной на руке карте

«Тридцать три года ожидания, ночи тоски - всему этому положила конец карта, нарисованная по памяти», - написал Ли в своем профиле Douyin, прежде чем встретиться с семьей. Он также поблагодарил всех, кто помог ему в поисках. Ли был похищен в 1989 году недалеко от юго-западного города Чжаотун в провинции Юньнань и впоследствии продан семье, жившей в 2000 километрах от его дома. Похищение детей, особенно мальчиков - не редкость в Китае. Эта практика существует до сих пор. Например, в 2015 году было похищено более 20 000 детей.