logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женя Малахова и Анна Пескова представили новый фильм «Донбасс. Окраина»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 35

Женя Малахова

Фото: Пресс-служба
В Москве прошла премьера военной драмы Рената Давлетьярова.

4 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый премьерный показ нового фильма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина». Военную драму на суд зрителей представили создатели ленты и исполнители главных ролей — Анна Пескова, Женя Малахова, Евгений Михеев, Ульяна Курочкина.

Съемочная группа фильма "Донбасс. Окраина"

Фото: Пресс-служба

Среди первых зрителей были Владимир Мединский, Дмитрий Рогозин, Ирина Яровая, Алексей Учитель, Иван Охлобыстин, Нелли Кобзон, Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик, Максим Фадеев, Ольга Серябкина, Николай Расторгуев.

Фильм «Донбасс. Окраина» повествует о реальных событиях, произошедших в августе 2014 года. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью — выжить. В широкий прокат картина выйдет 12 июня. Билеты на фильм можно купить здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Пресс-служба

Видео: YouTube/Central Partnership

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...