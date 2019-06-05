Женя Малахова и Анна Пескова представили новый фильм «Донбасс. Окраина»

Среди первых зрителей были Владимир Мединский, Дмитрий Рогозин, Ирина Яровая, Алексей Учитель, Иван Охлобыстин, Нелли Кобзон, Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик, Максим Фадеев, Ольга Серябкина, Николай Расторгуев.

Фильм «Донбасс. Окраина» повествует о реальных событиях, произошедших в августе 2014 года. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью — выжить. В широкий прокат картина выйдет 12 июня. Билеты на фильм можно купить здесь.