Женственные Безрукова и Снигирь, стильные Акиньшина и Лядова, а также другие знаменитости на премьере «Пылающего»

Кинопремьеры в Москве идут своим чередом — даже чемпионат мира по футболу не может отвлечь известных синефилов от просмотра новинок. 20 июня в «Гоголь-центре» куратор Стас Тыркин представил южнокорейский фильм «Пылающий» — экранизацию рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай».

На Каннском кинофестивале в этом году лента о романе простого парня-разнорабочего и его бывшей одноклассницы установила рекорд в рейтинге критиков — 3,8 баллов из 4-х возможных.