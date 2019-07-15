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Женщины в IT: успешные бизнес-леди поделились своими знаниями на конференции в Технопарке «Сколково»

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В Технопарке «Сколково» состоялась первая конференция ALMA conf.

Фото: Пресс-служба
Надия Черкасова, Ксения Каширина, Екатерина Иноземцева и другие российские бизнес-леди выступили в формате ток-шоу перед желающими построить карьеру в IT-сфере. Основной темой конференции стало напоминание о важности гендерного равенства и равноценной оплаты труда в любой прогрессивной компании.

Мы живем в замечательное время, когда женщина, играющая важную и ключевую роль в компании, является не чем-то из ряда вон выходящим, а вполне адекватной реалией. Чем прогрессивнее мы становимся, тем чаще приходим к мысли, что не все женщины склонны к творчеству или ведению домашних обязанностей, как и не все мужчины должны быть гениями математики и уметь строить дом по щелчку пальцев.

11 июля в Технопарке «Сколково» состоялась первая конференция ALMA conf, на которой главной темой обсуждения стала перспектива развития карьеры женщины в IT-сфере. Одна площадка, 400 участников, 30 спикеров, в числе которых оказались руководители крупных российских и международных компаний, эксперты технологического бизнеса, — тема оказалась по-настоящему животрепещущей. Обсуждались проблемы гендерного неравенства в сфере IT, массовые сокращения рабочих мест по всему миру, а также тема роли женщины в предотвращении кадровой катастрофы, которая стала медленно подступать вместе с замещением человека искусственным интеллектом.

Евгений Гаврилин, сооснователь Almamat, Сергей Гребенников директор РОЦИТ, Сергей Плуготаренко, директор РАЭК открыли мероприятие словами о важности роли женщины в коллективе. Эту же тему поддержала и Ольга Мец, директор по маркетингу и PR HH.ru, отметив, что смешанные команды дают гораздо более высокий и качественный результат, чем коллективы, состоящие целиком из мужчин.

Многие спикеры отметили необходимость равенства в заработных платах у женщин и мужчин в какой бы то ни было сфере — любая уважающая себя компания, которая надеется стать лидером в своей отрасли, должна следовать принципу гендерного равновесия, в суть которого входит и одинаковое условие труда для всех сотрудников.

«Роботы не могут забрать вашу профессию только если вы уже на пенсии», — подвел итог Дмитрий Грин, сооснователь Almamat, основатель поливерситета Zillion. Он считает, что человеческий труд почти полностью можно заменить технологиями уже сейчас: это не только убирает риск человеческого фактора во время работы, но и экономит триллионы долларов. Потому сейчас так важны кандидаты с критическим мышлением, креативностью и умением работать в команде в сфере IT, — если, конечно, будущий сотрудник не хочет остаться не у дел в мире компьютеризации.

Тем не менее, спикеры согласились в мысли о том, что машина не сможет самосовершенствоваться так, как это делает человек. Валентина Петренко, член комиссии по гражданскому обществу при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, считает, что отсутствие эмпатии — весомый недостаток искусственного интеллекта. Врач-человек всегда будет приоритетнее врача-робота, который если и подберет нужные слова поддержки для больного, все равно не сможет продолжать в том же духе и чувствовать нуждающегося в помощи человека.

Обсуждая гендерное неравенство нельзя обойти тему гендерных стереотипов — их в обществе слишком много, но иногда именно качество чьих-либо убеждений определяет результат, а не количество последователей. Так, даже одна женщина может изменить структуру и способ мышления целой компании. Например, если мужчина в бизнесе агрессивен и прямолинеен, то он будет смотреться исключительно лидером с большой волей, в то же время как женщину назовут в лучшем случае невоспитанной, в худшем — истеричкой, которой нечего делать на руководящих должностях. Однако если начать изменения стереотипов именно с самой себя, то есть шанс, что прислушаются и окружающие — главное помнить, что 100% объективность в отношении своей личности попросту невозможна.

В современном обществе все популярнее становится IT-сфера, которая является неотъемлемой частью XIX века — появляется новое общество, которое разделит свое существование с машинами и искусственным интеллектом, и чтобы не утонуть в безумном течении событий и технологических достижений, необходимо брать штурвал в свои руки.

Фото: архив пресс-службы

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