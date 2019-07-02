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Женщина разбогатела на $3 миллиона благодаря мокрому полу в казино

В результате неудачного падения Линда Садовски сломала себе коленную чашечку и теперь вынуждена тратить много денег на лечение и операции.

Многие считают, что в казино почти нереально получить желанные деньги: азарт так затягивает, что даже внушительный приз перестает казаться верхушкой айсберга — предел жадности только небо. Так миллионы людей и уходят из казино либо ни с чем, либо с выигрышем, которого хватит разве что на небольшой хот-дог. Однако Линда Садовски в казино штата Индиана получила аж $3 миллиона — но вовсе не благодаря своему уникальному везению.

Немаленькую сумму ей принес мокрый мол.

«В казино не было политики безопасности для проверки пола или предотвращения падения. Безжалостное пренебрежение казино к безопасности своих клиентов обсуждалось на протяжении всего процесса», — рассказывал американскому изданию Cincinnati Enquirer адвокат пострадавшей.

Дело в том, что табличка с предупреждающей надписью не стояла на видном месте, а лежала на самом полу. Сотрудники казино не торопились ее поднимать, а незадачливые гости попросту не замечали, пока Садовски нечаянно об нее не споткнулась. В результате падения Линда сломала себе коленную чашечку и была вынуждена не только мучиться от боли и долго лечиться, но и вовсе поставить себе металлическую замену: с тех пор ее подвижность ухудшилась, развился артрит. Новая операция — вопрос времени для пострадавшей.

В своей жалобе Садовски указала на небрежность казино, в котором она получила телесные повреждения, понесла и будет продолжать нести медицинские расходы. Суд присяжных округа Гамильтона поддержал Линду, и в результате она получила $3 миллиона — жаль, что 100% здоровье ей это не вернет.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo

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