Женщина разбогатела на $3 миллиона благодаря мокрому полу в казино

Дело в том, что табличка с предупреждающей надписью не стояла на видном месте, а лежала на самом полу. Сотрудники казино не торопились ее поднимать, а незадачливые гости попросту не замечали, пока Садовски нечаянно об нее не споткнулась. В результате падения Линда сломала себе коленную чашечку и была вынуждена не только мучиться от боли и долго лечиться, но и вовсе поставить себе металлическую замену: с тех пор ее подвижность ухудшилась, развился артрит. Новая операция — вопрос времени для пострадавшей.

В своей жалобе Садовски указала на небрежность казино, в котором она получила телесные повреждения, понесла и будет продолжать нести медицинские расходы. Суд присяжных округа Гамильтона поддержал Линду, и в результате она получила $3 миллиона — жаль, что 100% здоровье ей это не вернет.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo

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