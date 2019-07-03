Назло невесте: женщина пришла на бракосочетание брата в подвенечном платье

Хотя семья, как правило, предполагает крепкие узы, основанные на любви и взаимопонимании, иногда случается так, что родственники с удовольствием испортят даже самый важный день в жизни — например, свадьбу.

Невесте не повезло: золовка, как оказалось, не очень-то ее любит. Вместо определенного дресс-кода для создания атмосферы на необычную зимнюю свадьбу в Альпах, сестра мужа надела белое платье, очень напоминающее свадебное. Как сообщает британское издание Daily Mail, виновница торжества поделилась историей неудачи в Сети с пользователями, которые охотно поддержали ее.

Родственница определенно пришла на свадьбу ради того, чтобы впечатлить гостей и затмить саму невесту: красивое белоснежное платье в пол, черные перчатки, роскошное ожерелье и высокая прическа. Хотя невеста в кружевах и с букетом все равно выглядела главной красавицей праздника, она отметила, что никаких подружек невест запланировано не было и потому она очень обижена на злобную золовку.