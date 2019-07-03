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Назло невесте: женщина пришла на бракосочетание брата в подвенечном платье

Невеста попросила поддержки у пользователей в Сети, так как не могла самостоятельно смириться с испорченным торжеством из-за подлости родственницы.

Хотя семья, как правило, предполагает крепкие узы, основанные на любви и взаимопонимании, иногда случается так, что родственники с удовольствием испортят даже самый важный день в жизни — например, свадьбу.

Невесте не повезло: золовка, как оказалось, не очень-то ее любит. Вместо определенного дресс-кода для создания атмосферы на необычную зимнюю свадьбу в Альпах, сестра мужа надела белое платье, очень напоминающее свадебное. Как сообщает британское издание Daily Mail, виновница торжества поделилась историей неудачи в Сети с пользователями, которые охотно поддержали ее.

Родственница определенно пришла на свадьбу ради того, чтобы впечатлить гостей и затмить саму невесту: красивое белоснежное платье в пол, черные перчатки, роскошное ожерелье и высокая прическа. Хотя невеста в кружевах и с букетом все равно выглядела главной красавицей праздника, она отметила, что никаких подружек невест запланировано не было и потому она очень обижена на злобную золовку.

Фото: Facebook

«Представьте себе, что вы пытаетесь забрать все внимание себе с белым платьем и перчатками и терпите неудачу, потому что невеста — буквально богиня в своем небесном платье», «Она выглядит ужасно в этом наряде, но рядом с невестой выглядит еще в 10 раз хуже. Сомневаюсь, кто-то сможет отодвинуть невесту на второй план — она потрясающая!», «Невеста должна быть уверена, что никто ее не затмит, потому что она выглядит просто удивительно», — поддерживали ее пользователи в Интернете, рассыпаясь в комплиментах и справедливых замечаниях в сторону незадачливой золовки.

Виновница торжества поблагодарила всех комментаторов и отметила, что добрые слова действительно помогли ей отпустить ситуацию и пережить неприятные моменты.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, Facebook

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