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Женщина пожаловалась на свекровь, рассылающую перед праздниками списки желаемых подарков

Стоимость некоторых из долгожданных презентов достигает 100 фунтов стерлингов (8 тысяч рублей).

Шуток про свекровей много, но, как многие знают, правды в них мало — зачастую матери мужа становятся одними из самых близких людей для жены. Однако женщина из Великобритании оказалась в числе тех, для кого шутки про свекровь — вовсе не шутки. Дело в том, что мать мужа традиционно перед днем рождения и Рождеством рассылает всем своим родственникам список подарков, которые она хочет получить на праздник. Если же сюрприз не соответствует ничему из перечисленного, то свекровь выглядит очень разочарованной.

«В списке нет ничего дешевле 60 фунтов (почти 5 тысяч рублей), некоторые вещи стоят под 100 фунтов (8 тысяч рублей). Я думала, что таким обычно дети занимаются», — рассерженно жалуется на свекровь женщина в Сети.

Она также отмечает, что у нее и без списков желаний слишком много расходов на маленького ребенка и выплату ипотеки.

«Она нахальная корова. Скажите ей, что не хотите видеть никакие списки желаний. Став взрослым, вы можете решать, что подарить и на какую сумму. В любом случае этих денег получается слишком много», «Действительно стыдно, когда взрослые люди даже задумываются о составлении подобных списков», «Прекрати покупать ей подарки и не обращай внимание на ее расстроенное выражение лица», — поддерживали женщину пользователи.

Однако многие посчитали, что свекровь не делает ничего плохого, а лишь облегчает задачу с выбором подарка, который все равно придется покупать на праздники: «Мы в семье всегда составляли списки желаний. Так легче понять, кто и что хочет получить», «Мы тоже создаем такие списки, но лишь для того, чтобы убедиться, что дарим друг другу действительно то, что нужно», «Может, вам не нужно покупать по списку, а это просто рекомендации, если вы растеряны?», — раздумывали пользователи, соглашаясь с позицией свекрови.

А как считаете Вы?

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos