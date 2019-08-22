Женщина купила сыну новое обручальное кольцо, потому что ей не нравился первоначальный вариант

Иногда людям кажется, что их мнение — самое важное, единственное правильное и к нему обязательно стоит прислушаться. А если нет, то нужно заставить это сделать. Одна женщина была непреклонна в своем решении найди идеальное обручальное кольцо любимому сыну — и она нашла!
Казалось бы, и что плохого? Дело в том, что кольца уже были, сын давно сделал предложение, а счастливая невеста гуляла по улицам с красивым ювелирным украшением. Это продолжалась недолго — ее будущая свекровь была против, потому что ей не нравилось, как выглядит кольцо.
«Мы были рады показать ей наши кольца, ведь делали их на заказ у моего любимого ювелира», — делится своей историей в Сети невеста.
Фото: Reddit
Мама выбором не впечатлилась и нашла другие кольца, которые расстроили невесту. Посылку с подарком она обнаружила на крыльце по возвращении домой с работы на имя мужа. Они решили, что это подарок на свадьбу, который по каким-то причинам прислали раньше нужного, однако все оказалось куда прозаичнее, и рядом с новыми ювелирными украшениями, которые оказались очень похожими на первоначальный вариант, красовалась записка: «Я думаю, что эти кольца более стильные, чем ваши».
Пара решила отказаться от подарка.
Как передает британское издание The Mirror, свекрови это, конечно, не понравилось, но жених и невеста оказались настойчивее и отвоевали себе право на любимые ювелирные украшения.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos, reddit