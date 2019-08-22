Женщина купила сыну новое обручальное кольцо, потому что ей не нравился первоначальный вариант

Иногда людям кажется, что их мнение — самое важное, единственное правильное и к нему обязательно стоит прислушаться. А если нет, то нужно заставить это сделать. Одна женщина была непреклонна в своем решении найди идеальное обручальное кольцо любимому сыну — и она нашла!

Казалось бы, и что плохого? Дело в том, что кольца уже были, сын давно сделал предложение, а счастливая невеста гуляла по улицам с красивым ювелирным украшением. Это продолжалась недолго — ее будущая свекровь была против, потому что ей не нравилось, как выглядит кольцо.

«Мы были рады показать ей наши кольца, ведь делали их на заказ у моего любимого ювелира», — делится своей историей в Сети невеста.