«Женщина имеет значение»: в Москве прошел международный Форум в поддержку женских проектов

Программа Форума Woman Who Matters традиционно включала в себя несколько тематических блоков — семью, карьеру, здоровье, финансы, права женщин, современные технологии и прочее. Отдельная дискуссия была посвящена роли бизнес-образования и профессиональных развивающих программ. Данная секция прошла при поддержке компании Mastercard, модератором которой стала известная теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.

Участники дискуссии обсудили роль профессиональных развивающих программ, их значение в вопросах карьерой реализации и женского лидерства. Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private Banking, отметила, что Россия входит в топ-3 лидеров по доле женщин-руководителей в мире, опережая США и многие европейские страны. Индекс женской предпринимательской активности в России также ежегодно растет — за последние три года он увеличился с 57% до 70%. «Позитивные тренды в вопросах продвижения женщин по карьерной лестнице, а также женского предпринимательства — результат новых программ и инициатив, которые с каждым годом все больше поддерживаются и реализуются российскими компаниями», — отметила Тюрикова.

В сессии также приняли участие Виктория Павлова, вице-президент по HGEM и лидер инициативы Mastercard Women Leadership Network, Марина Карбан, директор департамента корпоративных программ «Сколково», Елена Бондаренко, директор предпринимательских программ бизнес-школы «Сколково», София Азизян, партнер компании Ernst&Young, руководитель направления по вопросам кадровой стратегии в СНГ, Владислав Крейнин, Вице-президент Сбербанка по маркетингу и главный редактор журнала Vogue в России Мария Федорова.