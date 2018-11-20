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«Женщина имеет значение»: в Москве прошел международный Форум в поддержку женских проектов

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Участники Форума Woman Who Matters

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В московском Доме союзов прошел Форум Woman Who Matters — мероприятие международного масштаба, посвященное влиятельным женщинам в разных сферах бизнеса. За два дня Форум собрал более 5 тысяч гостей и более 200 экспертов — известных медийных личностей, владельцев и акционеров крупных российских и международных компаний.

Программа Форума Woman Who Matters традиционно включала в себя несколько тематических блоков — семью, карьеру, здоровье, финансы, права женщин, современные технологии и прочее. Отдельная дискуссия была посвящена роли бизнес-образования и профессиональных развивающих программ. Данная секция прошла при поддержке компании Mastercard, модератором которой стала известная теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.

Участники дискуссии обсудили роль профессиональных развивающих программ, их значение в вопросах карьерой реализации и женского лидерства. Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private Banking, отметила, что Россия входит в топ-3 лидеров по доле женщин-руководителей в мире, опережая США и многие европейские страны. Индекс женской предпринимательской активности в России также ежегодно растет — за последние три года он увеличился с 57% до 70%. «Позитивные тренды в вопросах продвижения женщин по карьерной лестнице, а также женского предпринимательства — результат новых программ и инициатив, которые с каждым годом все больше поддерживаются и реализуются российскими компаниями», — отметила Тюрикова.

В сессии также приняли участие Виктория Павлова, вице-президент по HGEM и лидер инициативы Mastercard Women Leadership Network, Марина Карбан, директор департамента корпоративных программ «Сколково», Елена Бондаренко, директор предпринимательских программ бизнес-школы «Сколково», София Азизян, партнер компании Ernst&Young, руководитель направления по вопросам кадровой стратегии в СНГ, Владислав Крейнин, Вице-президент Сбербанка по маркетингу и главный редактор журнала Vogue в России Мария Федорова.

Руководитель вертикали женских медиапроектов холдинга RAMBLER GROUP Анна Вендер

К слову, сайт WMJ.ru, входящий наряду с Passion.ru и Letidor.ru в холдинг RAMBLER GROUP, стал лауреатом Премии Woman Who Matters 2018 в категории «Блоги и СМИ» как проект, предоставляющий женщинам объективную и качественную экспертную информацию в сфере моды, красоты, психологии, карьеры, отношений и не только. Заветную статуэтку и диплом вручили Анне Вендер – главному редактору WMJ.ru и параллельно руководителю вертикали женских медиапроектов RAMBLER GROUP. Поздравляем!

Фото: пресс-служба; Екатерина Ширинкина

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