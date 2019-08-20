Жених ударился головой на свадьбе и забыл невесту

Многие говорят, что хорошее дело браком не назовут. Возможно, они и правы — во всяком случае, 49-летний Крис Мэллон из Шотландии получил на собственной свадьбе мало положительных эмоций.

Все начиналось как в сказке: жених и невеста, гости, угощения и музыка, первый танец молодоженов — словом, виновники торжества были счастливы. Но все изменилось перед первой брачной ночью, когда Крис помогал носильщику нести свадебные подарки в номер для новобрачных и, несмотря на абсолютную трезвость, споткнулся на лестнице и упал c высоты в 3,5 метра, получив травму головы и впав в кому.

Перелом черепа, спины и руки, вывих плеча, травма сердца и легких — состояние мужчины, по словам врачей, напоминало жертву автокатастрофы.

Его 43-летняя жена Аврил видела каждую секунду ужасной случайности. Она находилась рядом с ним вплоть до прибытия медиков в ставшем алым свадебном платье.

Когда мужчина наконец очнулся, то растерялся — он не знал, что успел жениться, однако Аврил не сдавалась и напевала ему песню их первого танца на свадьбе, по кусочкам восстанавливая память возлюбленного.

В период лечения Крис также заболел воспалением легким, однако здоровье стало медленно приходить в норму, и вместо долгой реабилитации ему разрешили вернуться домой спустя месяц после падения.