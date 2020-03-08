Жасмин в «облаке» воланов, Валерия в перьях, шикарная Зара и другие звезды стали гостями показа Юдашкина
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Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
8 марта Валентин Юдашкин устроил в Государственном кремлевском дворце грандиозное шоу: звезды шоу-бизнеса представили его новую коллекцию haute couture весна-лето 2020 года.
Поддержать друга и любимого кутюрье в Кремль прибыли: Валерия, Жасмин, Зара, Алсу, Александр Буйнов, Витас, Оксана Сергиенко и многие другие знаменитости. Ведущими вечера стали Николай Басков и Филипп Киркоров.
Показ прошел в формате шоу: перед зрителями, среди которых было немало звезд, продефилировали модели в неподражаемых нарядах от Юдашкина и выступили с лучшими своими номерами популярные артисты, которые были с головы до ног одеты в костюмы, обувь и аксессуары от модного дома кутюрье.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Знаменитости перед выходом на сцену позировали в нарядах от Валентина Юдашкиина. Так, певица Жасмин появилась перед фотографами в легком нежно-голубом платье с воланами, напоминающем облако.
Певица Зара позировала во время фотосессии в шикарном вечернем платье с прозрачным верхом с вышивкой, объемной юбкой годе и с огромным розовым бантом.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Валерия появилась на сцене в костюме нежного голубого оттенка: в жакете с перьями и объемным декором, короткой юбке и в сверкающих высоких сапогах в тон наряду.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Певица и актриса Анастасия Макеева для выхода в свет выбрала платье с вышитым верхом и воздушным шифоновым низом.
Много лет Валентин Юдашкин не изменяет традиции — не меняет место и время проведения своего праздничного шоу. В этом году его показ стал сюрпризом для женщин. На создание коллекции маэстро вдохновили голландская и бельгийская живопись — букеты и натюрморты. Модельер воплотил на подиуме восхищение цветом, фактурами и эмоциями.
При создании новой коллекции Валентин Юдашкин использовал панбархат, дюшесы, органзу, парчу, шелк и сатины. Каждый наряд в коллекции украсили аппликациями и вышивкой ручной работы.
Фото и видео: Светлана Наконечная/ Passion.ru
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