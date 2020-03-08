Жасмин в «облаке» воланов, Валерия в перьях, шикарная Зара и другие звезды стали гостями показа Юдашкина

8 марта Валентин Юдашкин устроил в Государственном кремлевском дворце грандиозное шоу: звезды шоу-бизнеса представили его новую коллекцию haute couture весна-лето 2020 года.

Поддержать друга и любимого кутюрье в Кремль прибыли: Валерия, Жасмин, Зара, Алсу, Александр Буйнов, Витас, Оксана Сергиенко и многие другие знаменитости. Ведущими вечера стали Николай Басков и Филипп Киркоров.

Показ прошел в формате шоу: перед зрителями, среди которых было немало звезд, продефилировали модели в неподражаемых нарядах от Юдашкина и выступили с лучшими своими номерами популярные артисты, которые были с головы до ног одеты в костюмы, обувь и аксессуары от модного дома кутюрье.