Жасмин устроила маскарад, Серова записала новый трек: события из жизни звезд 16 марта

Жасмин с детьми устроила настоящую костюмированную вечеринку в честь праздника. «Сегодня иудейский мир отмечает Пурим — праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад. В этот день принято надевать карнавальные костюмы и печь особое печенье «уши Амана». Мы с детками уже испекли его вчера», — рассказала звезда.

Анна Семенович приболела и решила использовать время, освободившееся от съемок, с пользой. Блондинка отвечала на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале. Один из фанатов поинтересовался, какого размера у артистки грудь. Звезда возмутилась такой бестактностью, но ответ все-таки дала: «Отвечу так: размер моей груди большой! Устроит?»

Мишель Серова тоже не сидит на месте. Девушка записала новую песню и сообщила радостную новость своим фанатам. «Знаете, мне захотелось чего-то лирического. Песня уже готова, планирую преподнести ее под соответствующий видеоролик. В скором времени будем его записывать», — рассказала дочь популярного певца.