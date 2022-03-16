Жасмин устроила маскарад, Серова записала новый трек: события из жизни звезд 16 марта
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Фото: Соцсети
Жасмин с детьми устроила настоящую костюмированную вечеринку в честь праздника. «Сегодня иудейский мир отмечает Пурим — праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад. В этот день принято надевать карнавальные костюмы и печь особое печенье «уши Амана». Мы с детками уже испекли его вчера», — рассказала звезда.
Анна Семенович приболела и решила использовать время, освободившееся от съемок, с пользой. Блондинка отвечала на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале. Один из фанатов поинтересовался, какого размера у артистки грудь. Звезда возмутилась такой бестактностью, но ответ все-таки дала: «Отвечу так: размер моей груди большой! Устроит?»
Мишель Серова тоже не сидит на месте. Девушка записала новую песню и сообщила радостную новость своим фанатам. «Знаете, мне захотелось чего-то лирического. Песня уже готова, планирую преподнести ее под соответствующий видеоролик. В скором времени будем его записывать», — рассказала дочь популярного певца.
Алина Загитова — любительница культурного отдыха. Сегодня девушка посетила Государственный Кремлевский дворец. «Мы были на постановке «Баядерка». Балет рассказывает восточную сказку о любви, верности и коварстве. Какая же грация и красота! Движения балерин, музыка, костюмы, декорации — все создает непередаваемую волшебную атмосферу», — поделилась впечатлениями фигуристка.
Максим Фадеев решил разбавить серые будни своих поклонников позитивом. Он опубликовал фото своего любимого питомца — пса по имени Соль. На снимке счастливый четвероногий друг музыканта греется на солнце.
Юлия Барановская, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, активно осваивает Telegram. Ведущей понравилась функция голосовых сообщений. В одном из них она рассказала подписчикам о своих предпочтениях в кино. «Я до сих пор не могу смотреть ужасы, где много крови, где много убийств. Это не про меня. Не люблю смотреть фильмы с плохим концом. Не люблю психологические фильмы, они мне очень тяжело даются. Люблю красивые сказки до сих пор! Хотя сколько мне лет уже», — поделилась телезвезда.
Елена Летучая пригласила в школу «Останкино» Екатерину Андрееву. Бессменная ведущая программы «Время» раскрыла студентам некоторые профессиональные секреты и дала личные рекомендации. «Катенька, спасибо. Любим», — добавила Елена.
Фото: Соцсети
Давид Манукян отпраздновал день рождения. Блогеру исполнилось 29 лет. В личном блоге он поделился снимком, на котором широко улыбается, стоя на фоне билборда со своим изображением. В руках экс-избранник Ольги Бузовой держит праздничный торт и связку воздушных шаров. «Спасибо всем, кто на протяжении долгих лет разделяет со мной самые важные моменты моей жизни», — добавил Дава.
В семье звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой сегодня тоже особенный день. 16 марта на свет появилась дочь актрисы. Девочке исполнилось 11 лет. По случаю праздника Екатерина опубликовала милое фото с семьей и подписала его: «Солнышко наше! Спасибо, что выбрала нас с папой. Я самая счастливая».
Яна Рудковская в своем Telegram-канале порадовалась успехам хоккеиста Александра Овечкина: «Наш друг и российский нападающий «Вашингтона» Саня Овечкин счастлив, что ему удалось выйти на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Сегодня забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и вышел на чистое третье место, обойдя чеха Яромира Ягра. Совсем не сомневаюсь, что это — не предел. Горжусь нашим другом и выдающимся хоккеистом современности».
Фото: соцсети