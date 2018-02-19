Жасмин, Сотникова и Чумаков угостили горожан блинами в честь Масленицы
Вчера днем на территории катка на ВДНХ состоялся праздник «Масленица с МУЗ-ТВ».
В это воскресенье завершилась масленичная неделя, и многие звезды решили приехать на каток на ВДНХ, чтобы поздравить москвичей и угоститься традиционными блинами. Именно так отметил веселый праздник телеканал «МУЗ-ТВ».
Перед гостями праздника выступили коллектив «Бурановские бабушки» и рэпер MC Doni, а олимпийская чемпионка Аделина Сотникова показала всем желающим азы фигурного катания.
Также на катке были замечены Жасмин, Алексей Чумаков, Доминик Джокер, Катя Кокорина и финалисты «Новой Фабрики звезд» Даня Данилевский, Никита Mastank Кузнецов и EL`MAN.
Фото: пресс-служба
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