Жасмин, Сотникова и Чумаков угостили горожан блинами в честь Масленицы

В это воскресенье завершилась масленичная неделя, и многие звезды решили приехать на каток на ВДНХ, чтобы поздравить москвичей и угоститься традиционными блинами. Именно так отметил веселый праздник телеканал «МУЗ-ТВ».

Перед гостями праздника выступили коллектив «Бурановские бабушки» и рэпер MC Doni, а олимпийская чемпионка Аделина Сотникова показала всем желающим азы фигурного катания.