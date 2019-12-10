«Жаркие» движения, смелый наряд и рэп: Ольга Бузова выпустила новое провокационное видео об однополой любви

В Instagram Ольга поблагодарила подписчиков за поддержку. «Когда видео снимаешь, выкладываешься по полной, а потом оно заходит, так и хочется погладить себя по голове и сказать: молодец, Олечка», — сказала Бузова в сториз.

«Просто лучшее, что я видела», «Клип — пушка, как и все остальные», «Олечка, песня и клип просто огонь. Ты прекрасна!», «Пожар!», «Мурашки по коже», — прокомментировали премьеру подписчики Бузовой.

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