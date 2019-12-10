«Жаркие» движения, смелый наряд и рэп: Ольга Бузова выпустила новое провокационное видео об однополой любви
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ольга Бузова презентовала видео на новую песню «Не виновата». Ролик за сутки посмотрели миллион раз. В клипе певица рассказывает про тяжелую судьбу девушек в современном мире, где «ребята любят других ребят». Видео получилось под стать песне, в нем есть все: мужские танцы, «жаркие» движения, провокационные наряды и даже рэп.
В Instagram Ольга поблагодарила подписчиков за поддержку. «Когда видео снимаешь, выкладываешься по полной, а потом оно заходит, так и хочется погладить себя по голове и сказать: молодец, Олечка», — сказала Бузова в сториз.
«Просто лучшее, что я видела», «Клип — пушка, как и все остальные», «Олечка, песня и клип просто огонь. Ты прекрасна!», «Пожар!», «Мурашки по коже», — прокомментировали премьеру подписчики Бузовой.
А вам видео понравилось?
Фото: Instagram
Видео: Ольга Бузова
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