Жанна Эппле, Рита Митрофанова, Ая из группы «Город 312» и другие звезды посетили закрытый показ новой коллекции Basharatyan V

В минувшую среду, 13 марта, в расположенном в исторической усадьбе Лазаревых посольстве Армении прошел закрытый показ вдохновленной путешествиями новой коллекции Осень/Зима 2019-2020 британского бренда Basharatyan V.

Среди гостей на показе были замечены: Вероника Башаратьян, Диана Джанелли, Рита Митрофанова, Жанна Эппле, Ая (Горд 312), Эвелина Блёданс, Виктория Берман, Екатерина Дробыш, Алена Литковец, супруга посла Филиппин Мария Соррета, супруга посла Армении, Валерий Белгородский (ректор Московского государственного университета дизайна и технологии), Сергей Мндоянц (государственный деятель), Андраник Мовсесович Мигранян (российский политолог) и другие.

Вещи бренда можно увидеть в гардеробе у Джесси Джей, Николь Шерзингер, Барбара Стрейзанд, Орнелла Мути и других.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба