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«Уметь готовить, иметь музыкальное образование и машину»: богатая семья ищет няню, готовую работать за скромный оклад

Несмотря на то, что супруги готовы предоставить помощнице по хозяйству проживание, питание, тудию с бассейном и оплату интернета, электричества и воды, некоторые посчитали, что этого все равно недостаточно для тех требований, которые они предъявили к кандидату.

Не перевелись еще дядюшки Скруджи в наше время: в этом уверены многие пользователи Сети, которые резко осудили скупую пару Байрон-Бей.

Все дело в том, что супруги владеют собственным бизнесом, домом, имеют деньги на регулярные путешествия по штатам и уход за собакой, но вот предложить домработнице больше, чем 200 долларов в неделю, они почему-то не решились.

За 5 долларов в час нанятая помощница по хозяйству должна присматривать за двумя девочками в возрасте до пяти лет, готовить вегетарианские блюда для семьи, путешествовать с ними, во время командировок родителей сидеть (в том числе и по ночам) с маленькими девочками. Кроме того, кандидатка должна быть опытным кулинаром, иметь музыкальное образование и опыт работы с детьми, владеть водительскими правами и в целом быть позитивным и здоровым человеком.

Однако не все так плохо: взамен няне предоставляют проживание, собственную студию с бассейном, полезные продукты, оплату воды, электричества и интернета.

Тем не менее, после ознакомления со столь «щедрым» предложением, как сообщает британское издание Daily Mail, пользователи Сети разделись на два лагеря.

«Этих денег недостаточно даже с учетом ваших предложений взамен!», «Шокирована тем, что няне платят так мало. Без обид, но 200 долларов в неделю не так уж много для такого графика», — переживали за будущую помощницу по хозяйству пользователи в Сети.

«Бесплатное жилье и еда за то, чтобы отвезти детей в школу и проследить за ними – экономия 1000 долларов за аренду и 600 за еду. По-моему, все нормально», «Я была помощницей по хозяйству за границей и могу подтвердить, что это нормальная ставка», — встали на защиту экономных супругов другие пользователи.

А что вы думаете по данному поводу?

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo

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