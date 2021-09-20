Зета-Джонс — в платье с дерзким разрезом, Тейлор-Джой — в элегантном ретро: как прошла премия «Эмми»
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Фото: GettyImages
Шикарным нарядом и цветущим видом всех удивила Кэтрин Зета-Джонс. 51-летняя актриса вышла на красную дорожку в роскошном платье винного оттенка с открытыми плечами и дерзким разрезом до бедра и лодочками в тон наряда. Длинные темные волосы свободно падают на плечи, а шею звезды украшает элегантное колье.
Фото: GettyImages
Кейт Уинслет появилась в закрытом, но элегантном черном платье с полупрозрачным верхом и уложенными волнами волосами. Актриса получила заветную статуэтку за лучшую женскую роль в мини-сериале.
Фото: GettyImages
Аня Тейлор-Джой отдала предпочтение изысканному винтажному стилю. Молодая актриса вышла в платье с открытой спиной нежного кремового оттенка, с собранными в тугой узел волосами, а дополнила образ элегантным желтым палантином.
Фото: GettyImages
Интересный образ выбрала Элизабет Олсен, которая пришла в свободном бежевом платье бренда своих сестер-близнецов — Мэри-Кейт и Эшли. Наряд отличается характерным для бренда кроем.
Фото: GettyImages
Лидерами по числу номинаций в этом году стали проекты «Корона» и «Мандалорец».
Приз за лучший драматический сериал получила «Корона», лучшим комедийным проектом стал «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом ожидаемо выбрали «Ход королевы».
Лучшими комедийными актерами стали Джин Смарт и Джейсон Судейкис, премии за лучшие женскую и мужскую роли в мини-сериале получили Кейт Уинслет и Юэн Макгрегор, Оливия Колман стала лучшей актрисой драматического сериала, Джош О’Коннор был назван лучшим актером в категории драмы.
Ведущими премии в этом году стали Джимми Киммел и Дженнифер Энистон.
Фото: GettyImages