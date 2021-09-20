Зета-Джонс — в платье с дерзким разрезом, Тейлор-Джой — в элегантном ретро: как прошла премия «Эмми»

Лидерами по числу номинаций в этом году стали проекты «Корона» и «Мандалорец».

Приз за лучший драматический сериал получила «Корона», лучшим комедийным проектом стал «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом ожидаемо выбрали «Ход королевы».

Лучшими комедийными актерами стали Джин Смарт и Джейсон Судейкис, премии за лучшие женскую и мужскую роли в мини-сериале получили Кейт Уинслет и Юэн Макгрегор, Оливия Колман стала лучшей актрисой драматического сериала, Джош О’Коннор был назван лучшим актером в категории драмы.

Ведущими премии в этом году стали Джимми Киммел и Дженнифер Энистон.