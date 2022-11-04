Затонувший «Титаник» продолжает посылать сигналы

В 1996 году рядом с затонувшим «Титаником» гидролокатор засёк непонятный звук. За все это время ситуация повторилась 30 раз. Ученые терялись в догадках, откуда мог исходить сигнал. Они предполагали, что источником звука стало другое судно, потерпевшее крушение. На этот раз исследователям удалось добраться до истины.

Оказалось, что сигнал исходит от рифа, образованного в результате извержения вулкана на глубине 2900 метров. "Мы поражены разнообразием и плотностью губок, "морского бамбука" и других холодноводных кораллов, омаров и рыб, которые обитают на глубине 2900 метров в северной части Атлантического океана. Открытие этой ранее неизвестной экосистемы также позволяет провести сравнение с морской флорой и фауной на Титанике и вокруг него", — сообщил ученый Стив В. Росс.

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