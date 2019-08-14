«Затмила невесту»: в Сети раскритиковали девушку, пришедшую на торжество в провокационном наряде

Подруга невесты, возможно, и не хотела мешать празднованию счастливого дня, однако на первый взгляд так не кажется. В Сети оказалось фото, где девушка стоит рядом с виновницей торжества — невеста, как и полагается, в белом аккуратном платье, а вот подруга по соседству в насыщенно синем мини с очень глубоким декольте — вырез наклонившейся к камере девушки доходит практически до пупка, не оставляя шанса на воображение.

Как передает британское издание The Sun, пользователи в Интернете возмутились откровенным нарядом: «Я даже не сразу осознал, что это свадебная фотография», «Пожалуйста, не говорите, что это свадебное фото», «Это ужасно. Могу поспорить, что девушка привлекла к себе внимание на всех фотографиях», «Она могла выбрать другое платье, это выглядит низко!».