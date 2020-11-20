Затеявшая генеральную уборку на кухне женщина внезапно разбогатела

Кэролин Бауэр (Carolyn Bauer) из канадского муниципалитета Делта в провинции Британская Колумбия никогда бы не подумала, что внимательное отношение к деталям во время уборки может так круто изменить ее жизнь. Во время процесса она догадалась заглянуть под старый радиоприемник и обнаружила там забытые лотерейные билеты, которые принесли ей в итоге крупный выигрыш, передает издание UPI.

Сначала женщина не воодушевилась находкой, но все же решила проверить билеты. Оказалось, что один из них помог ей сорвать джекпот в размере 45 тысяч канадских долларов (2,6 миллиона рублей), второй дал возможность бесплатно взять еще один билет и снова испытать удачу, а третий - один канадский доллар (58 рублей). «Это невероятно! Я сначала не поверила, что это со мной. Мне пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить в происходящее», - поделилась своей радостью внезапно разбогатевшая Кэролин и посоветовала всегда верить в удачу.

А вы когда-нибудь выигрывали что-то в лотереи?