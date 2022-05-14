Заросший неузнаваемый Матвеев, похудевшая Варнава и другие звезды на премьере «Триггера»

Представили новый проект Кинопоиска и Первого канала исполнитель главной роли Максим Матвеев, автор идеи и шоураннер проекта Александра Ремизова, Ольга Филипук (директор по контенту медиасервисов Яндекса) и Иван Самохвалов (Продюсерская компании «Среда»).

Этот сериал о психологе с особенным подходом к пациентам стал настолько популярным, что уже второй месяц подряд держится в списке самых просматриваемых.

Среди звездных гостей на мероприятии можно было заметить Екатерину Варнаву, Андрея Мерзликина, Сабину Ахмедову, Игоря Костолевского, Дарью Чарушу, Алексея Розина, Даниила Воробьева, Полину Ауг, Вахтанга Беридзе, Маргариту Аброськину, Ангелину Стречину, Петра Натарова, Юрия Дейнекина, Павла Ворожцова, Полину Трубенкову, Дарью Коныжеву, Анастасию Сайфулину, режиссера Игоря Твердохлебова, композитора Райана Оттера и другие.