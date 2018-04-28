Зара, Екатерина Одинцова и другие звезды оценили новый фильм MARVEL «Мстители: Война бесконечности»

Этот год стал юбилейным для киновселенной MARVEL — ровно десять лет назад на экраны вышел фильм «Железный человек». 3 мая в широкий прокат выходит долгожданный блокбастер «Мстители: Война бесконечности», который станет девятнадцатым фильмом собственного производства MARVEL. Накануне в Москве состоялся премьерный показ новых «Мстителей», который посетили многие отечественные звезды. Среди приглашенных гостей были Зара, Алексей Герман-мл., Дмитрий Дьяченко, Артём Королев, Евгения Милова, Евгения Попова, Екатерина Дарма, Юлия Прудько, Инна Федосеева, Юлия Шарапова, Ким Белов, Этери Левиева, Ксения Князева, Лаура Джугелия, Оксана Барковская, Олег Рой, Светлана Родина, Пётр Ануров, Вероника Фёдорова, Виктория Борисевич и другие.

Ленту «Мстители: Война бесконечности» зрителям представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.