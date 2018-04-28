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Зара, Екатерина Одинцова и другие звезды оценили новый фильм MARVEL «Мстители: Война бесконечности»

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Зара с сыновьями
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Накануне в Москве состоялась грандиозная премьера нового фильма киновселенной MARVEL.

Этот год стал юбилейным для киновселенной MARVEL — ровно десять лет назад на экраны вышел фильм «Железный человек». 3 мая в широкий прокат выходит долгожданный блокбастер «Мстители: Война бесконечности», который станет девятнадцатым фильмом собственного производства MARVEL. Накануне в Москве состоялся премьерный показ новых «Мстителей», который посетили многие отечественные звезды. Среди приглашенных гостей были Зара, Алексей Герман-мл., Дмитрий Дьяченко, Артём Королев, Евгения Милова, Евгения Попова, Екатерина Дарма, Юлия Прудько, Инна Федосеева, Юлия Шарапова, Ким Белов, Этери Левиева, Ксения Князева, Лаура Джугелия, Оксана Барковская, Олег Рой, Светлана Родина, Пётр Ануров, Вероника Фёдорова, Виктория Борисевич и другие.

Ленту «Мстители: Война бесконечности» зрителям представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.

Марина Жигалова-Озкан

На протяжении 10 лет уникальные сюжеты вселенной MARVEL шаг за шагом складывались в одну большую историю. В новом фильме «Мстители: Война бесконечности» зрителей ждет судьбоносное и величайшее столкновение всех времен. Впервые на большом экране встречаются Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек-Паук, Чёрная Пантера и другие супергерои. Союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной.

Купить билеты на новую часть «Мстителей» можно здесь.

Фото: WDSSPR

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