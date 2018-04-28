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Захарова, Ларсен, Шведов и другие звездные мамы и папы на «летне-отпускной» вечеринке

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Елена Захарова
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Вчера вечером в Москве состоялась вечеринка-презентация нового детского велосипеда.

Многие из нас уже строят планы на летний отпуск, и звезды, конечно, не исключение. Для родителей с малышами путешествие может быть связано с трудностями (коляска слишком габаритная), но проблемы исчезают, если взять с собой новый велосипед-трансформер Doona Liki Trike.

Первыми об особенностях и преимуществах нового детского велосипеда на вечеринке-презентации узнали знаменитые родители — Елена Захарова, Тутта Ларсен, Светлана Зейналова, Татьяна Волосожар, Денис Шведов, Алла Довлатова, а также беременная актриса Анна Цуканова-Котт, для которой все эти приятные хлопоты впереди.

Звезды с удовольствием обменивались последними новостями и своим родительским опытом, а также планами на предстоящие майские праздники и все лето.

Фото: пресс-служба

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