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Заграница или дом родной? Где и как россияне провели новогодние каникулы

Большинство тех, кто выезжал за границу, выбирали отдых на берегу океана.

Сбербанк и «Рамблер» изучили предпочтения россиян об отдыхе во время зимних каникул. 37% респондентов новогодний отпуск провели активно. Во время опроса на портале «Рамблер» 78% его участников рассказали, что во время праздников были дома, 6% провели отпуск за границей и на даче, 5% предпочли отдых в другом городе (в России), 3% опрошенных были в гостях у друзей, а 2% посетили дома отдыха.

По данным СК «Сбербанк страхование», самой популярной страной у российских туристов во время новогодних каникул стал Таиланд.

Фото: Moritz Wolf/ Global Look press

63% опрошенных признались, что на каникулах не занимались спортом, из оставшейся части респондентов 25% признались, что гуляли на открытом воздухе и играли с детьми. На лыжах, коньках и сноуборде катались лишь 5% активно отдыхающих, столько же из активно отдыхающих участников опроса занимались фитнесом. С аквалангом погружались 2% участников опроса.

Новогодние каникулы закончились благополучно для 92% опрошенных россиян, 5% получили синяки и ушибы, а не повезло 3% респондентов — они пострадали серьезно.

Именно в самой популярной у отдыхающих стране — Таиланде — с туристами происходили неприятности и люди сообщали о страховых случаях (50%).

Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look press

С 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года в «Сбербанк страхование» в рамках программы «Страхования путешественников» обратились больше тысячи человек (+30% к показателю прошлого года). Самыми распространенными заболеваниями стали: ОРВИ, гастрит, колит, высокая температура, порезы и ушибы.

Обращались в «Сбербанк страхование» и по поводу ЧП с застрахованным жильем. Чаще всего во время отсутствия хозяев их квартиры заливало (69%), пожары стали причиной обращений в 9,5% случаев, вред имуществу нанесли в 9% случаев, в 2,5% случаев причиной обращений стали противозаконные действия третьих лиц.

Фото: Moritz Wolf, Dmitry Chasovitin, Ingo Schulz/ Global Look press

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