Заграница или дом родной? Где и как россияне провели новогодние каникулы

Сбербанк и «Рамблер» изучили предпочтения россиян об отдыхе во время зимних каникул. 37% респондентов новогодний отпуск провели активно. Во время опроса на портале «Рамблер» 78% его участников рассказали, что во время праздников были дома, 6% провели отпуск за границей и на даче, 5% предпочли отдых в другом городе (в России), 3% опрошенных были в гостях у друзей, а 2% посетили дома отдыха.

По данным СК «Сбербанк страхование», самой популярной страной у российских туристов во время новогодних каникул стал Таиланд.