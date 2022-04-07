Загитова, Сотникова, Самбурская и другие звезды на Международной Премии РБ 2022

Премия РБ считается одним из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. В разные годы гостями престижного мероприятия становились были Тина Канделаки, Оксана Федорова, Константин Хабенский, Вячеслав Малафеев, Эмин Гарибов, Сергей Карякин, Арсений Бородин, Станислав Ярушин, Андрей Родной, Виктория Дайнеко и многие другие знаменитости. В этом году режиссером-постановщиком торжественной части мероприятия выступил Юрий Квятковский, а главным героем шоу стал Михаил Башкатов. В постановке приняли участие более восьмидесяти актеров мюзикла и балета, оркестр и бэнд под руководством музыкального директора Юрия Макарычева. Также участниками театрализованной программы стали Николай Бандурин, Эмма Гаджиева, Александр Энберт. Завершилось мероприятие диджей-сетом от Антона Севидова.

Торжественную церемонию вручения наград посетила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Александровна Винер-Усманова, а также звезды спорта и шоу-бизнеса: Аделина Сотникова, Дина и Арина Аверины, Анастасия Макеева, Алина Загитова, Алексей Столяров и Ксения Шойгу, Настасья Самбурская, Ника Вайпер, Олеся Судзиловская, Юлия Савичева, Светлана Абрамова, Константин Андрикопулос, Елена Борщева, Екатерина Макарова, Ирина Йовович, Виктория Лопырева и многие другие.

Почетным приглашенным гостем Премии стал Эммануэль Адебайор — тоголезский футболист, известный своими выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».