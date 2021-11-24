Валерия с Пригожиным — в total black, Жасмин — в топе и другие звезды на премьере «БУМЕРанга»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Первым на красной дорожке появился Дмитрий Нагиев, который сыграл одну из главных ролей. Артист выбрал классический черно-белый наряд, но сделал его по-своему брутальным. Как всегда, не обошлось без очков, которые Дмитрий отказался снимать перед камерами.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Оксана Федорова появилась на мероприятии в бархатном комбинезоне изумрудного цвета с атласным воротником. Образ телеведущей дополнил вечерний макияж, легкие локоны, а также подвеска с изумрудом.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Певица Жасмин выбрала модный лук: черные брюки клеш, топ, поверх которого надела клетчатый пиджак. Певица сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глаза и губы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Премьеру посетил актер Владимир Сычев, который ранее снимался вместе с Нагиевым в комедийном сериале «Физрук». Он признался, что обычно не посещает закрытые премьеры, а это, можно сказать, было его дебютное появление.
Сычев рассказал, что фильм получился очень интересным и динамичным, ведь в нем пересекаются несколько жанров — здесь и комедия, и боевик, и криминал, и даже экшен. На вопрос о том, есть ли что-то общее у «БУМЕРанга» и «Бумера», который вышел в начале нулевых, Владимир ответил, что сейчас они представляют совсем новую картину.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Хозяйкой этого вечера стала певица и актриса Елена Север, которая не только сыграла одну из главных ролей, но выступила в качестве продюсера. Елену пришли поздравить сыновья Владимир и Юрий Киселевы, а также друзья, в числе которых были Григорий Лепс, Инна Маликова, Оксана Федора, Дмитрий и Елена Маликовы, Жасмин, Валерия и Иосиф Пригожин, Михаил Мамаев, Оксана Акиньшина, Клим Шипенко, Ханна, Светлана Устинова, а также пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
По сюжету талантливый, но пьющий художник Петрович (Тимофей Трибунцев) решает свести счеты с жизнью. Герой забрался на крышу столичной высотки и сорвался вниз. Правда, его жизнь спас роскошный BMW, на которой он приземлился. Но теперь у Петровича появляются новые проблемы, ведь автомобиль принадлежит владельцу аптечного бизнеса с криминальным прошлым Эдику (Дмитрий Нагиев).
Он требует от бедного художника огромные деньги — десять миллионов рублей. Однако решает дать ему шанс и приглашает на работу в свою фирму в качестве креативного директора. Впрочем, Эдик еще не знает, чем эта веселая для него история закончится.