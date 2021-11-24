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Валерия с Пригожиным — в total black, Жасмин — в топе и другие звезды на премьере «БУМЕРанга»

24 ноября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел закрытый премьерный показ картины режиссера Петра Буслова, который также снимал популярные киноленты «Бумер» и «Домашний арест». Фильм представили исполнители главных ролей, а также его создатели, в числе которых была Елена Север.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Акиньшина

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Первым на красной дорожке появился Дмитрий Нагиев, который сыграл одну из главных ролей. Артист выбрал классический черно-белый наряд, но сделал его по-своему брутальным. Как всегда, не обошлось без очков, которые Дмитрий отказался снимать перед камерами.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Оксана Федорова появилась на мероприятии в бархатном комбинезоне изумрудного цвета с атласным воротником. Образ телеведущей дополнил вечерний макияж, легкие локоны, а также подвеска с изумрудом.

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Певица Жасмин выбрала модный лук: черные брюки клеш, топ, поверх которого надела клетчатый пиджак. Певица сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глаза и губы.

Жасмин

Жасмин

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Премьеру посетил актер Владимир Сычев, который ранее снимался вместе с Нагиевым в комедийном сериале «Физрук». Он признался, что обычно не посещает закрытые премьеры, а это, можно сказать, было его дебютное появление.

Сычев рассказал, что фильм получился очень интересным и динамичным, ведь в нем пересекаются несколько жанров — здесь и комедия, и боевик, и криминал, и даже экшен. На вопрос о том, есть ли что-то общее у «БУМЕРанга» и «Бумера», который вышел в начале нулевых, Владимир ответил, что сейчас они представляют совсем новую картину.

Владимир Сычев

Владимир Сычев

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Хозяйкой этого вечера стала певица и актриса Елена Север, которая не только сыграла одну из главных ролей, но выступила в качестве продюсера. Елену пришли поздравить сыновья Владимир и Юрий Киселевы, а также друзья, в числе которых были Григорий Лепс, Инна Маликова, Оксана Федора, Дмитрий и Елена Маликовы, Жасмин, Валерия и Иосиф Пригожин, Михаил Мамаев, Оксана Акиньшина, Клим Шипенко, Ханна, Светлана Устинова, а также пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Елена Север с сыновьями и друзьями

Елена Север с сыновьями и друзьями

Фото: Макс Светский / Passion.ru

По сюжету талантливый, но пьющий художник Петрович (Тимофей Трибунцев) решает свести счеты с жизнью. Герой забрался на крышу столичной высотки и сорвался вниз. Правда, его жизнь спас роскошный BMW, на которой он приземлился. Но теперь у Петровича появляются новые проблемы, ведь автомобиль принадлежит владельцу аптечного бизнеса с криминальным прошлым Эдику (Дмитрий Нагиев).

Он требует от бедного художника огромные деньги — десять миллионов рублей. Однако решает дать ему шанс и приглашает на работу в свою фирму в качестве креативного директора. Впрочем, Эдик еще не знает, чем эта веселая для него история закончится.

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