Валерия с Пригожиным — в total black, Жасмин — в топе и другие звезды на премьере «БУМЕРанга»

Премьеру посетил актер Владимир Сычев, который ранее снимался вместе с Нагиевым в комедийном сериале «Физрук». Он признался, что обычно не посещает закрытые премьеры, а это, можно сказать, было его дебютное появление.

Сычев рассказал, что фильм получился очень интересным и динамичным, ведь в нем пересекаются несколько жанров — здесь и комедия, и боевик, и криминал, и даже экшен. На вопрос о том, есть ли что-то общее у «БУМЕРанга» и «Бумера», который вышел в начале нулевых, Владимир ответил, что сейчас они представляют совсем новую картину.