logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юные наследницы в кутюрных платьях, классическая музыка и именитые гости: как прошел 8-й Бал дебютанток Tatler

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 21

Дебютантки восьмого Бала Tatler

Arrows-left
Arrows-right
Reload
22 октября в Колонном Доме Союзов прогремел 8-й ежегодный Бал дебютанток, по традиции организованный журналом Tatler.

В конце октября молодые представительницы самых известных светских семей теряют покой и сон, готовясь к своему первому Балу Tatler. Они заранее готовят роскошный наряд (как правило, пастельного оттенка, но бывают и исключения) и учат танцевальные па.

В этом году, как и обычно, Бал прошел без сучка и задоринки. На красной дорожке блеснули юные наследницы — например, дочь Григория Лепса Ева, выбравшая воздушный наряд от Yanina Couture, Мария Кончаловская в Ralph&Russo, прапраправнучка художника Валентина Серова Екатерина Золотарева примерила платье Armani Prive, а дочь Владимира Кристовского Ясмин осмелилась на роковое пышное черное платье Alberta Ferretti.

Поддержать девушек в такой важный для них день пришли их родные. Так, экс-супруги Любовь Толкалина и Егор Кончаловский воссоединились ради дочки Маши, Григорий и Анна Лепс (обычно редко появляющиеся в свете) фотографировались вместе с дочерью Евой.

На балу присутствовали и другие селебрити. В Колонном зале были замечены Яна Рудковская в сопровождении сыновей Николая и Саши, Юлия Барановская с детьми, Ксения Сухинова, Рита Мамун и ее муж Александр Сухоруков, Тина Канделаки с дочерью Меланией и многие другие.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»