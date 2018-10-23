Юные наследницы в кутюрных платьях, классическая музыка и именитые гости: как прошел 8-й Бал дебютанток Tatler

В конце октября молодые представительницы самых известных светских семей теряют покой и сон, готовясь к своему первому Балу Tatler. Они заранее готовят роскошный наряд (как правило, пастельного оттенка, но бывают и исключения) и учат танцевальные па.
В этом году, как и обычно, Бал прошел без сучка и задоринки. На красной дорожке блеснули юные наследницы — например, дочь Григория Лепса Ева, выбравшая воздушный наряд от Yanina Couture, Мария Кончаловская в Ralph&Russo, прапраправнучка художника Валентина Серова Екатерина Золотарева примерила платье Armani Prive, а дочь Владимира Кристовского Ясмин осмелилась на роковое пышное черное платье Alberta Ferretti.
Поддержать девушек в такой важный для них день пришли их родные. Так, экс-супруги Любовь Толкалина и Егор Кончаловский воссоединились ради дочки Маши, Григорий и Анна Лепс (обычно редко появляющиеся в свете) фотографировались вместе с дочерью Евой.
На балу присутствовали и другие селебрити. В Колонном зале были замечены Яна Рудковская в сопровождении сыновей Николая и Саши, Юлия Барановская с детьми, Ксения Сухинова, Рита Мамун и ее муж Александр Сухоруков, Тина Канделаки с дочерью Меланией и многие другие.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru