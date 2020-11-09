Юлия Высоцкая появилась в «мужском» костюме на премьере фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи»

9 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». На мероприятие режиссер приехал в компании красавицы жены и исполнительницы главной роли Юлии Высоцкой. Первыми фильм посмотрели Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Анна Снаткина, Александр Домогаров, Ольга Любимова, Владимир Мединский, Ольга Свиблова и другие известные личности.

Юлия Высоцкая для выхода в свет выбрала «мужской» костюм over size, напоминающий робу. Большой наряд в полоску подчеркнул изящную фигуру актрисы и удачно «играл» в паре с костюмом Андрея Кончаловского. Шик образу Михалковой придали украшения из белого золота с бриллиантами.

Члены семьи Кончаловских-Михалковых выбрали для премьеры total black-образы. Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Мария Михалкова-Кончаловская, Наталья Аринбасарова, Екатерина Двигубская — все прибыли в «Октябрь» в черных нарядах.

Анна Снаткина выбрала такой же стиль. Фотографам она позировала в костюме со смокингом и зауженными брюками, в черной рубашке и туфлях на шпильке.