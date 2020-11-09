Юлия Высоцкая появилась в «мужском» костюме на премьере фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
9 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». На мероприятие режиссер приехал в компании красавицы жены и исполнительницы главной роли Юлии Высоцкой. Первыми фильм посмотрели Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Анна Снаткина, Александр Домогаров, Ольга Любимова, Владимир Мединский, Ольга Свиблова и другие известные личности.
Юлия Высоцкая для выхода в свет выбрала «мужской» костюм over size, напоминающий робу. Большой наряд в полоску подчеркнул изящную фигуру актрисы и удачно «играл» в паре с костюмом Андрея Кончаловского. Шик образу Михалковой придали украшения из белого золота с бриллиантами.
Члены семьи Кончаловских-Михалковых выбрали для премьеры total black-образы. Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Мария Михалкова-Кончаловская, Наталья Аринбасарова, Екатерина Двигубская — все прибыли в «Октябрь» в черных нарядах.
Анна Снаткина выбрала такой же стиль. Фотографам она позировала в костюме со смокингом и зауженными брюками, в черной рубашке и туфлях на шпильке.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Дарья Повереннова посетила премьеру с любимым мужчиной Андреем Шароновым. Для выхода в свет актриса выбрала платье оригинального кроя с плиссированной юбкой и высокие сапоги в тон наряду. Необычной изюминкой образа стало объемное жабо.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Фильм «Дорогие товарищи» рассказывает о подавлении рабочего протеста в Новочеркасске в 1962 году. История о забастовке и последующем расстреле участников демонстрации долго не предавались огласке и была частично рассекречена только в 1980-е годы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Видео: Meduza
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