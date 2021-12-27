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Юлия Топольницкая пришла на тематическую вечеринку в декольте, а Ира Смелая — в бельевом топе

В КЦ «ЗИЛ» прошла оригинальная предновогодняя вечеринка «ВЭУ-2022: Сказка о потерянном времени». В этом году организаторы вдохновились научной фантастикой романов братьев Стругацких и предложили гостям стать участниками магического симпозиума. Праздник прошел в атмосфере НИИ чародейства и волшебства.