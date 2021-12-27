Юлия Топольницкая пришла на тематическую вечеринку в декольте, а Ира Смелая — в бельевом топе
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Фото: Пресс-служба
Открытие ежегодной научно-практической конференции началось с театрально-музыкальной программы. Ее участниками стали Иван Дорн, Noize MC, Монеточка, Mujuice, Молчат Дома&Pompeya, On-The-Go, Cream Soda & Юрий Усачев, Василий Зоркий & Маруся Ковылова, Kate NV, Интурист, Копы в огне, Антоха MC, Лиза Громова&MC Сенечка, Sirotkin.
Среди гостей были Михаил Куснирович, Михаил Зыгарь, Варвара Шмыкова, Даша Малыгина, Антон Тотибадзе, Юлия Топольницкая, Ира Смелая, Гладстон Махиб, Эва Вострокнутова, Татьяна Столяр, Жан-Мишель Щербак, Денис Катаев, Маша Комарова, Александр Перепелкин, Николай Кошелев и Диана Коркунова, Егор Пискунов, Петар Мартич и другие.
Звезда клипа группировки «Ленинград» «На лабутенах» Юлия Топольницкая прибыла на вечеринку в черном шелковом мини-платье с глубоким декольте. Из обуви она выбрала сапоги-чулки.
Певица Ира Смелая появилась на публике в бельевом топе, мини-юбке, жакете и в кожаном чокере.
Фото: Пресс-служба
Лиза Монеточка вышла на сцену в алом total look — дизайнерском платье, шифоновых брюках, расшитых цветами, и кожаной обуви. Макияж певицы перекликался с ее нарядом.
Фото: Пресс-служба
После небольшого концерта гостей «ВЭУ» ждала ночная вечеринка с танцами, весельем и перформансами. Esthetic Joys устроили «суету вокруг дивана», предложив всем участникам симпозиума порассуждать об этом предмете мебели как об отправной точке новогодних планов.
Лейтмотивом вечеринки стал вопрос потерянного времени. Разобраться с глобальной проблемой гостям предстояло в зоне G-Shock, представившей арт-инсталляцию в жанре перцептуализма.
Фото: пресс-служба