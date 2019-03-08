Юлия Снигирь, Надежда Михалкова и другие звезды поддержали Евгения Цыганова на премьере сериала

На днях в московском баре Omega Rooftop состоялась презентация нового нуар-сериала «Мертвое озеро», главную роль в котором сыграл Евгений Цыганов. Разумеется, на мероприятие пришла и возлюбленная актера Юлия Снигирь, которая с удовольствием позировала с ним фотографам.

Первый эпизод сериала зрителям представили режиссер Роман Прыгунов, а также актеры — помимо Цыганова, в картине сыграли Надежда Михалкова, Павел Табаков, Дуся Бубель и другие.

А после просмотра на импровизированную небольшую сцену вышел Евгений, исполнив несколько композиций вместе со своей группой «Пока прет». Так на контрасте вечер, начавшийся с ледяных красот заполярья, закончился жарко и громко. Завершая выступление, Цыганов пожалел, что теперь на концерты никто не носит зажигалки.