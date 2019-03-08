Юлия Снигирь, Надежда Михалкова и другие звезды поддержали Евгения Цыганова на премьере сериала

На днях в московском баре Omega Rooftop состоялась презентация нового нуар-сериала «Мертвое озеро», главную роль в котором сыграл Евгений Цыганов. Разумеется, на мероприятие пришла и возлюбленная актера Юлия Снигирь, которая с удовольствием позировала с ним фотографам.
Первый эпизод сериала зрителям представили режиссер Роман Прыгунов, а также актеры — помимо Цыганова, в картине сыграли Надежда Михалкова, Павел Табаков, Дуся Бубель и другие.
А после просмотра на импровизированную небольшую сцену вышел Евгений, исполнив несколько композиций вместе со своей группой «Пока прет». Так на контрасте вечер, начавшийся с ледяных красот заполярья, закончился жарко и громко. Завершая выступление, Цыганов пожалел, что теперь на концерты никто не носит зажигалки.
По сюжету сериала знаменитый столичный детектив Максим Покровский прилетает в северный город Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера — владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству — духу озера. Рядом с озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые — от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии...
«Мертвое озеро» можно посмотреть с 14 марта на платформе ТНТ-PREMIER.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / ТНТ-PREMIER