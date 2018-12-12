Юлия Савичева, Ольга Серябкина, Елена Крыгина и другие звезды посетили премию Glamour Best of Beauty 2018

Во вторник вечером, 11 декабря, в столичном Мультимедиа Арт Музее звезды собрались на второй по счету церемонии вручения бьюти-премии Best of Beauty журнала Glamour. В зале были замечены Юлия Савичева, Ольга Серябкина, Влад Лисовец, Рита Дакота, Елена Крыгина, Антон Лаврентьев, Настя Задорожная, Илья Бачурин и другие.

Ведущие со сцены объявили лучшие 192 средства в восьми номинациях: «Лицо», «Волосы», «Тело», «Макияж», «Средства личной гигиены», «Мужские средства», «Ароматы» и «Профессиональная косметология».

Текст: Роза Ветрова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru