Юлия Пересильд с дочками, Чулпан Хаматова и другие звезды открыли «Академию Галчонка» для «особенных» детей

Накануне друзья благотворительного фонда «Галчонок» собрались в саду «Эрмитаж», чтобы отпраздновать юбилейный семейный инклюзивный фестиваль «Галафест». Вот уже пятый год подряд этот проект объединяет особенных и очень особенных детей и показывает, что всем ребятам важно общаться, играть, веселиться, а значит, вместе они могут отлично проводить время.

В этом году в рамках «Галафеста» на один день открылась «Академия Галчонка», преподавателями в которой стали российские знаменитости — от давних попечительниц фонда Юлии Пересильд и Чулпан Хаматовой до Дмитрия Хрусталева и Влада Топалова.