Юлия Началова перевоплотилась в темного эльфа на закрытой вечеринке Urban Dreams

В минувший уикенд в новом столичном пространстве Kleinhouse состоялась масштабная вечеринка Urban Dreams от создателей известной закрытого летнего фестиваля Midsummer Night’s Dream. На территории бывшей чаеразвесочной фабрики компании «Высоцкий и Ко» собралось множество знаменитостей и простых тусовщиков.
Как правило, для этого мероприятия гости стараются перещеголять друг друга в изобретательности нарядов и грима. Это должно быть быть сочетание традиционной для Midsumer Night’s Dream эльфийской эстетики и более практичных элементов, подходящих для атмосферы большого города.
Так или иначе, все гости выглядели очень эффектно, и нас особенно поразила певица Юлия Началова, превратившаяся в эльфийку-инопланетянку.
Также среди веселившихся были замечены Ирина Хакамада, Маша Цигаль, Костя Пак, Армен Ерицян и другие селебрити.
Фото: Даниил Колодин, Владимир Трифонов / пресс-служба