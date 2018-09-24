Юлия Началова перевоплотилась в темного эльфа на закрытой вечеринке Urban Dreams

В минувший уикенд в новом столичном пространстве Kleinhouse состоялась масштабная вечеринка Urban Dreams от создателей известной закрытого летнего фестиваля Midsummer Night’s Dream. На территории бывшей чаеразвесочной фабрики компании «Высоцкий и Ко» собралось множество знаменитостей и простых тусовщиков.

Как правило, для этого мероприятия гости стараются перещеголять друг друга в изобретательности нарядов и грима. Это должно быть быть сочетание традиционной для Midsumer Night’s Dream эльфийской эстетики и более практичных элементов, подходящих для атмосферы большого города.