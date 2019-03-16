Юлия Барановская, Глафира Тарханова и другие звезды поздравили победителей FKSR Awards

«Лучшей спортивной парой» стали Инесса Меркулова и Мистер Икс, «Командой года» — юношеская сборная России по конкуру, «Лучшим тренером» признали Анну Громзину, награда в номинации «Лучший коновод» ушла к Бехзоду Абдуллаеву. Наибольшие успехи и стремительный взлет показал Сергей Петров, получив награду в номинации «Прорыв года». «Событием года» стал Кубок Президента Федерации конного спорта города Москвы по конкуру, а за вклад в развитие конного спорта отметили Александра Бакеева. Награду «За особые достижения» получили Вадим Череваня, Дарья Боровлева, Ирина Макнами и КСК Maxima Stables.

«Благодарю тех, кто не остался в стороне, не остался равнодушен и помог нам провести эту замечательную церемонию. Мне кажется, что это самое любимое всеми мероприятие из всех, проводимых нами. Это праздник, потому что сегодня мы чествовали своих героев, своих спортсменов, своих тренеров, всех тех, кто своим трудом подтверждает это высокое звание - «член Федерации конного спорта России»», — сказала Марина Владимировна Сечина.