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Юлия Барановская, Глафира Тарханова и другие звезды поздравили победителей FKSR Awards

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Юлия Барановская

Фото: Пресс-служба
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Накануне, 15 марта, Федерация конного спорта России провела церемонию награждения победителей второй премии FKSR Awards и вручила награды лучшим спортсменам и деятелям конного спорта по итогам 2018 года.

15 марта в медиа-центре парка «Зарядье» состоялась церемония вручения премии Федерации конного спорта России FKSR Awards. В течение трех недель на сайте федерации проходило голосование, по результатам которого были определены победители в семи номинациях. Более 200 ведущих российских деятелей в области конного спорта, среди которых главный тренер сборных команд России по конному спорту Борис Кузьмин, старший тренер и лидер сборной России по выездке Инесса Меркулова, звезды, неравнодушные к конному спорту и поддерживающие его развитие в нашей стране собрались в этот вечер, чтобы поздравить победителей премии. Среди гостей мероприятия были замечены Марина Владимировна Сечина, Михаил и Лиана Турецкие, Юлия Барановская, Глафира Тарханова, Артем и Анна Овчаренко, Екатерина Одинцова, Динара Сафина, Татьяна Геворкян, Анастасия Меськова, Максим Шарафутдинов, Светлана Зейналова, Ирина Муромцева, Тимур Соловьев, Маргарита Митрофанова, Аделина Сотникова, Анастасия Задорина и другие.

Екатерина Мцитуридзе, Маргарита Митрофанова и Марина Ким

Фото: Пресс-служба

«Лучшей спортивной парой» стали Инесса Меркулова и Мистер Икс, «Командой года» — юношеская сборная России по конкуру, «Лучшим тренером» признали Анну Громзину, награда в номинации «Лучший коновод» ушла к Бехзоду Абдуллаеву. Наибольшие успехи и стремительный взлет показал Сергей Петров, получив награду в номинации «Прорыв года». «Событием года» стал Кубок Президента Федерации конного спорта города Москвы по конкуру, а за вклад в развитие конного спорта отметили Александра Бакеева. Награду «За особые достижения» получили Вадим Череваня, Дарья Боровлева, Ирина Макнами и КСК Maxima Stables.

«Благодарю тех, кто не остался в стороне, не остался равнодушен и помог нам провести эту замечательную церемонию. Мне кажется, что это самое любимое всеми мероприятие из всех, проводимых нами. Это праздник, потому что сегодня мы чествовали своих героев, своих спортсменов, своих тренеров, всех тех, кто своим трудом подтверждает это высокое звание - «член Федерации конного спорта России»», — сказала Марина Владимировна Сечина.

Марина Владимировна Сечина и Екатерина Одинцова

Фото: Пресс-служба

«Конный спорт – один из самых благородных, достойных и красивых видов спорта. Сегодня я вручала премию в очень важной номинации «За вклад в развитие конного спорта», горжусь тем, что он в нашей стране развивается стремительно. Этим вечером прозвучало много слов благодарности в адрес Марины Владимировны, хочу присоединиться и отметить, что когда ты очень много трудишься и тебя награждают, это не только невероятно приятно, но и стимулирует к дальнейшим победам», — отметила Юлия Барановская.

Юлия Барановская, Анастасия Задорина и Екатерина Одинцова

Фото: Пресс-служба

Мероприятие прошло при поддержке ПАО «БАНК УРАЛСИБ», компании LG, а одним из его главных украшений стал показ меховых пальто из редкого вида темной норки Blackglama. Кроме того, организаторы благодарят бренд ювелирных украшений из жемчуга «Maysaku», загородный отель «Уткино» Country House, международный бренд Longchamp, Императорский фарфоровый завод, сеть магазинов для конного спорта «Технология спорта», Семикаракорский завод керамики, бренд ZASPORT, бренд ZABEGINA и туристических партнеров за предоставленные путешествия в лучшие отели мира Toscana Resort Castelfalfi, Hotel Arts Barcelona, Hotel Excelsior Venice Lido Resort, Parklane, a также Luxury Collection Resort & Spa.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

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