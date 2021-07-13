Юлианна Караулова впервые вышла на сцену после родов на концерте «Звезды за футбол»

«Я первый раз выступаю на таком масштабном мероприятии после того, как стала мамой, и для меня это крутой опыт и невероятные эмоции. Сложно пока уехать куда-то даже на пару часов, потому что ребеночек ждет, но я поставила себе цель — скорее вернуться в работу! У молодых родителей много крутых эмоций, которые компенсируют, например, состояние недосыпа. У меня прерывистый сон: за ночь сплю то час, то два, в целом, накапливается часов на шесть, и я уже оставила затею выспаться», — рассказала Юлианна.

Участница проекта «Хочу к Меладзе» и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Попова для концерта выбрала комплект нежного лавандового оттенка. Макияж певицы и пряди ее прически соответствовали образу.