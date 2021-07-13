Юлианна Караулова впервые вышла на сцену после родов на концерте «Звезды за футбол»
11 июля на «МУЗ-ТВ» в прямом эфире прошел гала-концерт «Звезды за футбол». В легендарный комплекс «Лужники» съехались Юлианна Караулова, Олег Газманов, Анита Цой, Звонкий, группы «Градусы», «не говори маме», «Банд`Эрос», а также Виктория Дайнеко, Егор Шип, Люся Чеботина и другие знаменитости.
Болельщики под танцевальные хиты артистов заряжались футбольной атмосферой как в эфире телеканала, так и на площадке Фестиваля болельщиков, организованной Департаментом спорта Москвы.
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Фото: Пресс-служба
Юлианна Караулова впервые вышла на сцену после рождения ребенка. Сын певицы и саунд-продюсера Андрея Черного появился на свет в начале июня.
Для выступления в «Лужниках» артистка выбрала удобный и свободный комбинезон из плотной материи.
«Я первый раз выступаю на таком масштабном мероприятии после того, как стала мамой, и для меня это крутой опыт и невероятные эмоции. Сложно пока уехать куда-то даже на пару часов, потому что ребеночек ждет, но я поставила себе цель — скорее вернуться в работу! У молодых родителей много крутых эмоций, которые компенсируют, например, состояние недосыпа. У меня прерывистый сон: за ночь сплю то час, то два, в целом, накапливается часов на шесть, и я уже оставила затею выспаться», — рассказала Юлианна.
Участница проекта «Хочу к Меладзе» и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Попова для концерта выбрала комплект нежного лавандового оттенка. Макияж певицы и пряди ее прически соответствовали образу.
Фото: Пресс-служба
Катя Лель появилась на публике в строгом костюме в стиле спортшик.
Фото: Пресс-служба
Виктория Дайнеко порадовала меломанов не только своим творчеством, но и черным мини-платьем с кейпом, подчеркнувшем ее стройную фигуру.
Фото: Пресс-служба
Анита Цой для участия в концерте «Звезды за футбол» выбор остановила на оригинальном платье с разрезом до бедра. Сверху артистка накинула элегантный жакет.
Фото: Пресс-служба
«Я так рада, что есть настоящие болельщики футбола, и не только те, кто болеет за свою команду, а в целом за футбол. Это очень здорово. Игра интересная, игра зажигательная, и у меня даже есть песня, посвященная футболу. Очень хочется, чтобы в конце концов наша сборная смогла приносить те победы, на которые рассчитывают все наши болельщики», — высказалась на концерте Анита Цой.
Фото и видео: Пресс-служба и Instagram телеканала «МУЗ-ТВ»
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