Юлианна Караулова, Игорь Крутой и Николай Басков назвали победителей «Детской Новой волны — 2019»

30 и 31 мая в международном детском центре «Артек» на берегу Черного моря состоялся финал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна-2019». В этом году за главные призы конкурса боролись одиннадцать талантливых ребят из девяти стран, среди которых был победитель суперсезона телевизионного шоу «Ты супер!».

По традиции, юных артистов на сцене поддержали именитые звезды отечественной эстрады, среди которых Алексей Воробьев, Нюша, ST, Зара, «ПИЦЦА», «Дискотека Авария», Стас Пьеха и многие другие. Членами жюри в этом году стали Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева, а возглавил судейскую коллегию народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.

Если ранее члены жюри выставляли свои оценки сразу после выступления участника, то в этом году система голосования изменилась – теперь баллы выставлялись в финале конкурсной части программы.