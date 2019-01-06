Юлианна Караулова, Игорь Крутой и Николай Басков назвали победителей «Детской Новой волны — 2019»

30 и 31 мая в международном детском центре «Артек» на берегу Черного моря состоялся финал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна-2019». В этом году за главные призы конкурса боролись одиннадцать талантливых ребят из девяти стран, среди которых был победитель суперсезона телевизионного шоу «Ты супер!».
По традиции, юных артистов на сцене поддержали именитые звезды отечественной эстрады, среди которых Алексей Воробьев, Нюша, ST, Зара, «ПИЦЦА», «Дискотека Авария», Стас Пьеха и многие другие. Членами жюри в этом году стали Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева, а возглавил судейскую коллегию народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.
Если ранее члены жюри выставляли свои оценки сразу после выступления участника, то в этом году система голосования изменилась – теперь баллы выставлялись в финале конкурсной части программы.
Фото: Instagram Натальи Евтушенко
По решению жюри, первое место в конкурсе «Детская Новая волна - 2019» разделили два участника из России— финалистка шоу «Голос. Дети-4» Алиса Голомысова и победитель суперсезона шоу «Ты супер!» Денберел Ооржак. Ребята получили не только памятные статуэтки и дипломы, но и возможность снять собственный клип. Кроме того, Денберел получил приз зрительских симпатий и специальную награду от партнера конкурса — отеля «Ялта — Интурист».
Ярослав Соколиков из Беларуси занял второе место и получил возможность создать и записать песню в студии. А Милана Пак из Узбекистана, ставшая бронзовым призером, получила поездку на «Детское Евровидение-2019».
Эрик Антонян из Великобритании стал обладателем электропианино — спецприза от Академии популярной музыки Игоря Крутого.
Николь Алексеева из Литвы и Карина Игнатян из Армении получили сертификаты на обучение по дизайну в Российском Государственном университете имени А. Косыгина.
Телеверсию конкурса «Детская Новая волна» можно будет увидеть в июне на канале НТВ.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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