Девушка Харламова похвасталась стройными ногами, а Дакота — глубоким декольте: как прошла премия Glamour
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Одной из первых на церемонии появилась Анна Седокова, которая облачилась в total black. Певица выбрала топ с перьями и длинную юбку с разрезами на талии, декорированную стразами. Образ исполнительницы дополнили вечерний макияж с акцентом на глазах и волосы, собранные в пучок.
Фото: Пресс-служба
Внимание журналистов было приковано к начинающей актрисе Катерине Ковальчук, которая многим известна не только по сериалам «Крепостная» и «Гусар», но с недавним пор и как девушка юмориста и шоумена Гарика Харламова.
Актриса выбрала черное длинное черное платье с открытыми плечами. Интересным и пикантным образ сделал высокий разрез, а страсти добавили красные туфли-лодочки.
Фото: Пресс-служба
Для премии Glamour «Женщина-года» многие красотки выбрали черные наряды: кто-то предпочел длинные платье, а кто-то пришел в мини. Актриса Катерина Шпица надела платье с разрезом, украшенное цепочками со стразами.
Фото: Пресс-служба
Телеведущая Елена Летучая выбрала классический образ, состоящий из черного пиджака и длинной юбки. Правда, звезда решила показать стройные и красивые ноги, поэтому надела юбку с высоким разрезом.
Фото: Пресс-служба
Но среди звездных гостей были и те модницы, которые предпочли другие цвета. Например, фигуристка и телеведущая Алина Загитова появилась в белоснежном мини с открытым плечом и драпированным рукавом. Образ дополнили свисающие и сверкающие сережки.
Фото: Пресс-служба
Как всегда, на высоте была Яна Рудковская, которая эффектно появилась на красной ковровой дорожке в ярко-розовом пышном платье с длинным шлейфом и лифом, усыпанным стразами. Продюсер была поистине королевой вечера, а на это намекала диадема, украшающая ее прическу.
Фото: Пресс-служба
Звездой премии стала и Юлия Пересильд, с которой многие желали пообщаться, сделать фото и самое главное — поздравить с историческим полетом в Космос. Актриса выбрала платье с зелеными пайетками и босоножки, украшенные стразами.
Фото: Пресс-служба
Гостей вечера интересовал самый важный вопрос — кто же станет женщиной года. Заветную награду получила актриса Чулпан Хаматова, которая действительно ее достойна.
Фото: Пресс-служба
А вот Ирина Старшенбаум победила в номинации «Актриса года». Она призналась, что была рада сотрудничеству с Чулпан, которая пригласила ее в благотворительный фонд «Подари жизнь».
«Открытое сердце, сострадание, сила, вера в себя и в людей, которые окружают», — именно такими качествами должна обладать женщина, по мнению Ирины.
Фото: Пресс-служба
Среди звездных гостей на праздничном вечере также были Юлия Барановская, Жасмин, Рита Дакота, Юлия Паршута, Ольга Шелест, Иван Ургант, Зара, Инна Маликова, Виктория Дайнеко, Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой, Юлианна Караулова, Дина Саева, Дина Немцова, Екатерина Одинцова, Ханна, Егор Корешков и многие другие.
По версии журнала Glamour в следующих номинациях победителями стали:
- Екатерина Гордеева — «Автор года»
- Екатерина Алехина — «Открытие года»
- Кира Коваленко — «Режиссер года»
- Екатерина Алехина — «Открытие года»
- Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко — «Команда года»
- Дина и Арина Аверины — «Спортсменка года»
- Manizha — «Певица года»
- Ирина Старшенбаум — «Актриса года»
- Евгений Чебатков — «Мужчина года»
- Чулпан Хаматова — «Женщина года»
Фото: пресс-служба