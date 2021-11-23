Девушка Харламова похвасталась стройными ногами, а Дакота — глубоким декольте: как прошла премия Glamour

Внимание журналистов было приковано к начинающей актрисе Катерине Ковальчук, которая многим известна не только по сериалам «Крепостная» и «Гусар», но с недавним пор и как девушка юмориста и шоумена Гарика Харламова.

Актриса выбрала черное длинное черное платье с открытыми плечами. Интересным и пикантным образ сделал высокий разрез, а страсти добавили красные туфли-лодочки.