Яркая Самбурская, озорная Ивакова, романтичный Шепелев и другие звезды на вечеринке Бубель
В минувшую пятницу, 28 мая, звезды собрались в «Императорском яхт-клубе», чтобы поздравить с днем рождения СЕО-агентство BUBEL MGT и лично Дусю Бубель - с юбилеем. На вечеринке были замечены Настасья Самбурская, Маша Ивакова, Дарья Клюкина, Виктория Короткова, Дмитрий Шепелев, Антон Криворотов, а также другие знаменитости и друзья агенства.
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Звезда «Универа» Настасья Самбурская привлекала всеобщее внимание ярким нарядом неоново-зеленого цвета. Прославившаяся благодаря участию в шоу «Орел и Решка. Шопинг» Маша Ивакова выбрала стилизованный под ковбойский наряд - белое платье, джинсовка, сапоги.
Шоумен Дмитрий Шепелев пришел на почти летнюю вечеринку в шортах и с букетом цветов. Бывший «Холостяк» с ТНТ Антон Криворотов выглядел так, будто только что вернулся с одной из улиц Нью-Йорка.
Гости вечеринки смогли, наслаждаясь теплым почти летним вечером, лицезреть шоу Draq Queen и выступление грузинской группы LIFE BELL.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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