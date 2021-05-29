Яркая Самбурская, озорная Ивакова, романтичный Шепелев и другие звезды на вечеринке Бубель

Звезда «Универа» Настасья Самбурская привлекала всеобщее внимание ярким нарядом неоново-зеленого цвета. Прославившаяся благодаря участию в шоу «Орел и Решка. Шопинг» Маша Ивакова выбрала стилизованный под ковбойский наряд - белое платье, джинсовка, сапоги.

Шоумен Дмитрий Шепелев пришел на почти летнюю вечеринку в шортах и с букетом цветов. Бывший «Холостяк» с ТНТ Антон Криворотов выглядел так, будто только что вернулся с одной из улиц Нью-Йорка.

Гости вечеринки смогли, наслаждаясь теплым почти летним вечером, лицезреть шоу Draq Queen и выступление грузинской группы LIFE BELL.